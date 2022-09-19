Kraliçe Elizabeth'e saygı duruşu yapıldığı esnada çanları çalmayan Big Ben için soruşturma açıldığı duyuruldu!

8 Eylül'de Buckingham Sarayı tarafından vefatı duyurulan 96 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth için ülkede saat 20:00 olduğu sırada 1 dakikalık saygı duruşu yapılması ve saygı duruşu esnasında dünyaca ünlü Big Ben saat kulesinin çanlarının çalması planlanmıştı. Fakat tören beklenilen gibi olmamış, Big Ben'in çanları çalmamıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili açıklama yapan İngiltere Parlamentosu Sözcüsü, "Bunu acil olarak araştırıyoruz, ancak yarın devlet cenaze töreni sırasında geçiş törenini etkilemeyeceğinden eminiz" şeklinde konuştu.

Bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilecek cenaze töreni esnasından Big Ben'in çanlarının muhakkak çalacağı duyuruldu. Törende Kraliçe Elizabeth'in cenazesi, Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek olan cenaze töreni sonrası Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilecek.