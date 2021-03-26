İslam dininin kutsal gecelerinden kabul edilen Berat Kandili, şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecede idrak edilmektedir. Konuyla ilgili olarak internette Berat Kandili Kuranda geçiyor mu? aramaları yapılıyor. Berat kandili ile ilgili merak edilen bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Peki Berat Kandili Kuranda geçiyor mu? İşte yanıtları...

İslam aleminin kutsal gecelerinden olan ve Arapça'da temize çıkma anlamına gelen Berat Kandili ile ilgili çok sayıda hadis bulunmaktadır. Bunun yanı sıra bazı ayetlerde Berat Kandili'ne yer verilmektedir. 2021 yılı Berat Kandili 27 Mart Cumartesi gününe denk gelmektedir. Bu anlamlı geceyle ilgili hadislerde detaylı bilgiler sunulmaktadır. Peki Berat Kandili Kuranda geçiyor mu? Din adamlarının verdiği bilgilere göre yanıt bir takım ayetlerde gizlidir.

BERAT KANDİLİ KURAN'DA GEÇİYOR MU? İŞTE KURANDAN AYETLER

Çoğu müslüman bu kutlu geceyi ibadet ederek geçirmektedir. Bir hadise göre Peygamberimiz (S.A.V.) "Allah Taala, Şaban ayının 15. gecesi (kullarına rahmetle) nazar eder. Müşrikle, müşahin (kindar bencil) bu aftan yararlanamazlar." buyurmuştur. (İbn Mace, İkâmetü’s-Salât, 191 ( I, 445) Hadis No:1390)Günahların bağışlandığı bu mübarek gece ile ilgili ayetler bulunmaktadır.

“O gecede her hikmetli iş, belirlenip hükme bağlanır.” Duhan suresi ayet-4

“Apaçık Kitaba yemin olsun ki, Biz Kur’an-ı mübarek bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir.” (Duhan, 44/1-4)