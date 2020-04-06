Berat Kandili dua ve ibadetlerle geçirecek Müslümanlar Berat Kandili oruç tutulur mu? Berat ne demek? Berat Kandilinde hangi ibadetler yapılır? Faziletleri nelerdir? sorularını araştırmaya koyuldu. Berat Gecesinin önemi, namazı konuları hakkında araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...

BERAT NE DEMEK?

İslam inancına göre "berat", günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili yarın idrak edilecek.Berat Kandili, 25 Şubat'ta başlayan "üç aylar"ın ikincisi şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor.

Bereketli ve günahlardan arınma için bir fırsat olan bu gece Peygamber Efendimiz’in (SAV) hadislerinde de önemle vurgulanmıştır. Ayrıca Kadir Gecesi’nde parça parça indirilmeye başlanan Kuran-ı Kerim ayetleri, bu mübarek gecede dünya semasına toplu halde indirilmiştir. Buna inzal adı verilmektedir. Kandil olarak Müslümanlar tarafından karşılanılan bu gece, insanların önlerinde yaşayacakları bir sene içindeki olacakların Allah tarafından yazıldığı gecedir.

Berat Kandili mesajları resimli

Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

BERAT GECESİNİN ÖNEMİ

Bu gecede, bir yıl içinde olacak bütün işler hükme bağlanıp ifası için Cenab-ı Hak tarafından meleklere verilir. Gecesini ibadet ve dua ile gündüzünü oruçlu geçirmek faziletlidir.

Berat gecesine ait beş haslet vardır:

Her önemli iş bu gecede ayırt edilir.

O gecedeki ibadetin fazileti büyüktür.

İlâhi rahmet yayılır.

Mağfiret gecesidir.

O gece, Resûlullah’a şefaat hakkının tamamı verilmiştir.

Çünkü, Hz. Muhammed (s.a.v.), Şaban’ın onüçüncü gecesi ümmeti hakkında şefaat istemiş, bu şefaatin üçte biri verilmiş, ondördüncü gecesi yine istemiş, üçte biri daha verilmiş, onbeşinci gece yine talep etmiş, bu gece şefaatın tamamı ihsan edilmiştir. Bu şefaatten mahrum olanlar, devenin ürküp kaçtığı gibi Allah’tan kaçanlardır. (bk. er-Râzî ve Ebussuud Efendi Tefsirleri, ed-Duhân Sûresi 3. ve 4. âyetlerin tefsiri; Hasan Basri Çantay, Kur’ân-ı Hakim ve Meâl-i Kerim, İstanbul 1959, III, 904, 905)

BERAT KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Mübarek Berat Kandili gecesini ibadet ve taatle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi vardır. Mübarek Berat Kandili hakkında Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v) hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur;

“Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah’u Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: “Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim” diye buyurur.” (İbn Mâce)

Berat Kandili Okunacak Dualar

BERAT KANDİLİNDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

– Kur’an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur’an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

– Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

– Tefekkürde bulunulmalı, “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk’a niyazda bulunulmalı

– Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.

– Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.

– Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli

.– Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

-Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

– Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon ya da mesaj ile tebrik edilmeli, duaları istenmeli.

-Başta bütün insanlık olmak üzere kendimize ve sevdiklerimize mümkün mertebe ismen dualar etmeli.

Berat Kandilinde çekilecek tesbihler

BERAT GECESİ NAMAZI

Berât gecesinde yatsıdan sonra ikide bir selâm vermek üzere 100 rekât namaz kılınır.

Her rekâtta Fâtiha’dan sonra on kere İhlâs-ı şerîf okunur.

On defa İhlâs-ı şerîf okumaya kudreti olmayan beş veya üç kere okur.

Bu namaz tamam olduktan sonra okuyabildiği kadar salavât-ı şerîfe ve huzur-ı kalble tevbe ve istiğfar edip Allah Teâlâ Hazretleri’nden dünyevî ve uhrevî hâcetlerini taleb ve niyaz edecektir.

Berat gecesi namazı nedir, nasıl kılınır?

BERAT KANDİLİNİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Berat Kandili'nin faziletleri şunlardır;

-İslam aleminin en hayırlı gecelerinden biridir.

-Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan dünya semasına toptan indirildiği gecedir.

-Söz konusu yıl içerisinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.

-Yine o yıl içerisinde ölecek kişilerin isimleri belirlenir.

-Herkesin amelleri Allah-ü Teala’ya arz edilir.

-Herkesin rızkı belirlenir.

-Tüm hikmetli işlerim ayrımına başlanmıştır.

-İlahi rahmet bu kutsal gecede tüm alemi kuşatmaktadır.

-Allah’ın en affedici ve bağışlayıcı olduğu gece olarak belirtilir.

-Yapılan ibadetlerden kazanılan sevaplar, normal zamanlara göre kat kat fazladır.

Bu gecede Peygamber Efendimiz'e (SAV) tam şefaat (dünyada işlenen bazı günahların âhirette cezalandırılmasından vazgeçilmesi için talepte bulunmak, aracı olmak ve bunun için dua etmek) yetkisi verilmiştir. Peygamber Efendimiz (SAV) şefaat etmek ile ilgili olarak; “Her peygamberin (mutlaka kabul edileceği vaad edilen) bir duası vardır. Bütün peygamberler o dualarını bu dünyada yaptılar. Ben ise duamı kıyamet günü ümmetime şefâat etmek için sakladım. Bu şefaatim inşaallah ümmetimden, Allah’a hiçbir şeyi şirk koşmadan vefat edenlere fayda verecektir.” (Müslim, Îmân, 338. Krş. Buhârî, Daavât, 1; Tevhid, 31; Müslim, İman, 86) buyurmuştur.

Berat Kandili Mesajları 2020

Berat Kandili Namaz Saati