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Berfu Yenenler göğüslerinden sonra şimdi de poposuna gelen yorumları ifşaladı! Verdiği videolu yanıtla herkesi güldürdü;!
Berfu Yenenler sürekli fiziğinin eşi ile karşılaştırılmasına bu sefer yine ilginç bir video çekerek yanıt verdi. O anlarına binlerce yorum ve beğeni geldi.
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