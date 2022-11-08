Berfu Yenenler göğüslerinden sonra şimdi de poposuna gelen yorumları ifşaladı! Verdiği videolu yanıtla herkesi güldürdü;!

Berfu Yenenler sürekli fiziğinin eşi ile karşılaştırılmasına bu sefer yine ilginç bir video çekerek yanıt verdi. O anlarına binlerce yorum ve beğeni geldi.

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Berfu Yenenler göğüslerinden sonra şimdi de poposuna gelen yorumları ifşaladı! Verdiği videolu yanıtla herkesi güldürdü;! 1

Eser Yenenler ile mutlu bir şekilde evliliğine devam eden Berfu Yenenler sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor.

Özel hayatını ve ev yaşantısını esprili bir şekilde takipçileri ile paylaşan Yenenler, her paylaşımıyla sevenlerini ggüldürüyor.

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Berfu Yenenler göğüslerinden sonra şimdi de poposuna gelen yorumları ifşaladı! Verdiği videolu yanıtla herkesi güldürdü;!
Berfu Yenenler göğüslerinden sonra şimdi de poposuna gelen yorumları ifşaladı! Verdiği videolu yanıtla herkesi güldürdü;!
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