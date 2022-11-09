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Sevilen grubun solistinden acı haber! Nazareth'in Dan McCafferty'si 76 yaşında hayatını kaybetti!
Nazareth grubunun sevilen solisti Dan McCafferty, 76 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi meslektaşı duyurdu.
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