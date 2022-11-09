Sevilen grubun solistinden acı haber! Nazareth'in Dan McCafferty'si 76 yaşında hayatını kaybetti!

Nazareth grubunun sevilen solisti Dan McCafferty, 76 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi meslektaşı duyurdu.

YAYINLAMA
Google News
Sevilen grubun solistinden acı haber! Nazareth'in Dan McCafferty'si 76 yaşında hayatını kaybetti! 1

1968 yılında Nazareth grubuna dahil olan, 2014'e kadar yayınlanan tüm albümlerde solist olarak çalışan Dan McCafferty'den acı haber geldi.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
İlgili Haberler
Berfu Yenenler göğüslerinden sonra şimdi de poposuna gelen yorumları ifşaladı! Verdiği videolu yanıtla herkesi güldürdü!
Berfu Yenenler göğüslerinden sonra şimdi de poposuna gelen yorumları ifşaladı! Verdiği videolu yanıtla herkesi güldürdü!
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın sevilen oyuncusu hayranlarını üzdü! Evinde kalp krizi geçiren oyuncu...
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın sevilen oyuncusu hayranlarını üzdü! Evinde kalp krizi geçiren oyuncu...
Doktorlar dizisinin başrol oyuncusu domuz etiyle yemek yaptı! Takipçileri çileden çıktı!
Doktorlar dizisinin başrol oyuncusu domuz etiyle yemek yaptı! Takipçileri çileden çıktı!
Sevilen grubun solistinden acı haber! Nazareth'in Dan McCafferty'si 76 yaşında hayatını kaybetti!
Sevilen grubun solistinden acı haber! Nazareth'in Dan McCafferty'si 76 yaşında hayatını kaybetti!
Bülent Ersoy'dan makam dersi! Okunan ezanı beğenmeyince şaşkınlık veren bir şey yaptı!
Bülent Ersoy'dan makam dersi! Okunan ezanı beğenmeyince şaşkınlık veren bir şey yaptı!
Eski kız arkadaşını darp ve tehdit etmişti! Ünlü şarkıcıya büyük şok: 10 yıla kadar hapsi isteniyor!
Eski kız arkadaşını darp ve tehdit etmişti! Ünlü şarkıcıya büyük şok: 10 yıla kadar hapsi isteniyor!
Güzel giden tatilleri zehir oldu! Ünlü çiftten hayranlarına kötü haber geldi!
Güzel giden tatilleri zehir oldu! Ünlü çiftten hayranlarına kötü haber geldi!
Eski milli atletimiz Turhan Göker'den acı haber! 92 yaşında hayatını kaybetti
Eski milli atletimiz Turhan Göker'den acı haber! 92 yaşında hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcıdan hayranlarını yıkan haber! Tedavisi olmayan o hastalığa yakalanmış! "Sonunda beyniniz duruyor"
Ünlü şarkıcıdan hayranlarını yıkan haber! Tedavisi olmayan o hastalığa yakalanmış! "Sonunda beyniniz duruyor"
Son Haberler
9 Kasım 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları 09.11.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı
9 Kasım 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları 09.11.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı
Anlaşma sağlandı! KOOP Bakkal geliyor: Yüzlerce ürün satılacak!
Anlaşma sağlandı! KOOP Bakkal geliyor: Yüzlerce ürün satılacak!
Kimseye kulak asmadılar! Aralarında çekim hisseden kardeşler, anne babalarının onayını alarak evlendi!
Kimseye kulak asmadılar! Aralarında çekim hisseden kardeşler, anne babalarının onayını alarak evlendi!
Bitlis'te köpek ısırması sonucu hastaneye kaldırılmıştı! 10 yaşındaki çocuktan acı haber!
Bitlis'te köpek ısırması sonucu hastaneye kaldırılmıştı! 10 yaşındaki çocuktan acı haber!
Zeynep Bastık'tan sitem dolu sözler! Apar topar konseri bitirmek zorunda kaldı! "Korktuğum ve güvenliğimden endişe ettiğim için..."
Zeynep Bastık'tan sitem dolu sözler! Apar topar konseri bitirmek zorunda kaldı! "Korktuğum ve güvenliğimden endişe ettiğim için..."
Ünlü rockçıdan acı haber! Sevenleri gözyaşlarına boğuldu!
Ünlü rockçıdan acı haber! Sevenleri gözyaşlarına boğuldu!
Evinde düşünce kalça kemiği kırılmıştı! Ajda Pekkan'ın menajeri yaşananları anlattı: "Hemen hastaneye yetiştirdim"
Evinde düşünce kalça kemiği kırılmıştı! Ajda Pekkan'ın menajeri yaşananları anlattı: "Hemen hastaneye yetiştirdim"
Çok Okunanlar
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi?
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi?
Yaşarken ölmek bu olsa gerek! Binlerce kişinin canlı canlı gömülmesine neden olan öldükten sonra tekrar dirilme hakkında korkudan titreten gerçekler...
Yaşarken ölmek bu olsa gerek! Binlerce kişinin canlı canlı gömülmesine neden olan öldükten sonra tekrar dirilme hakkında korkudan titreten gerçekler...
EMSC duyurdu! İtalya'da 5.7 büyüklüğünde deprem!
EMSC duyurdu! İtalya'da 5.7 büyüklüğünde deprem!
SON DAKİKA! NSC duyurdu! Nepal'de 6.6 büyüklüğünde deprem! Ölü ve yaralılar var...
SON DAKİKA! NSC duyurdu! Nepal'de 6.6 büyüklüğünde deprem! Ölü ve yaralılar var...
Arka Sıradakiler'in kızının hırçın kızıydı! Dizinin Özge'si Sevda Dalgıç'ı görünce gözlerinize inanamayacaksınız!
Arka Sıradakiler'in kızının hırçın kızıydı! Dizinin Özge'si Sevda Dalgıç'ı görünce gözlerinize inanamayacaksınız!
Bergüzar Korel'den duygulandıran paylaşım! Doğum anlarını paylaştı, izleyenler gözyaşlarını tutamadı!
Bergüzar Korel'den duygulandıran paylaşım! Doğum anlarını paylaştı, izleyenler gözyaşlarını tutamadı!
Mehmet Ali Erbil'i fena trollediler! Futbolcu ile konuşuyor sandı, gerçek bambaşka çıktı!
Mehmet Ali Erbil'i fena trollediler! Futbolcu ile konuşuyor sandı, gerçek bambaşka çıktı!
Yorumlananlar
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"
Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu
Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu