Doktorlar dizisinin başrol oyuncusu domuz etiyle yemek yaptı! Takipçileri çileden çıktı! Doktorlar dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu, sosyal medyadan yaptığı yemek tarifi paylaşımıyla tepki çekti. Yaptığı yemekte domuz eti kullandığını gören takipçileri ünlü oyuncuya tepki yağdırdı. İşte o paylaşım...