Takvim Gazetesi'nin haberine göre bir süre önce aralarında kriz olduğu iddia edilen Özilhan çifti, aynı iddialarla yine gündemde. Büyük bir aşkla başlayan evliliklerinde kriz mi var? Son günlerde merak edilen, Yasemin Özailhan ve İzzet Özilhan boşanıyor mu? Neden boşanıyor? sorularına haberimizde yanıt verdik...

YASEMİN ÖZİLHAN VE İZZET ÖZİLHAN BOŞANIYOR MU? NEDEN BOŞANIYOR?

Doktorlar dizisi zamanında aşkları başlayan İzzet Özilhan ve Yasemin Özilhan çifti hakkında beklenmedik bir iddia ortaya atıldı.

İzzet Özilhan'ın Instagram hesabını kapatması, Yasemin Özilhan'ın eşiyle olan bazı fotoğrafları Instagram profilinden silmesi boşanma dedikoduları çıkarttı.

Neredeyse yaz başından beri Bodrum Kaplankaya'daki lüks evinde tatilde olan Yasemin Özilhan'ın uzun zamandır eşiyle paylaşım yapmaması da dikkat çekti.

Bu da dedikodu kazanını kaynatırken 2011 yılında evlenen çiftin, ayrılacağı dedikodusu hızla yayıldı.