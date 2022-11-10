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Türk sinemasının duayen isminden hayranlarını korkutan haber! Türker İnanoğlu hastanede tedavi altına alındı!
Türk sinemasının duayen ismi, yönetmen, yapımcı Türker İnanoğlu'ndan hayranlarını üzen bir haber geldi...
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