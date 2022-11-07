Ünlü rockçıdan acı haber! Sevenleri gözyaşlarına boğuldu!

Indie Rock türünde şarkılar yapan Low grubunun başarılı üyesi Mimi Parker, henüz 55 yaşındayken hayatını kaybetti.

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Ünlü rockçıdan acı haber! Sevenleri gözyaşlarına boğuldu! 1

Indie Rock türünde müzik yapan Low grubunun baterist, vokalist ve şarkı sözü yazarlığını yapan Mimi Parker, 55 yaşında hayatını kaybetti.

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