Ünlü şarkıcıdan hayranlarını yıkan haber! Tedavisi olmayan o hastalığa yakalanmış! "Sonunda beyniniz duruyor" Grammy ödüllü Amerikalı şarkıcı Britney Spears, Instagram hesabından yaşadığı sağlık sorunu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Victoria hastalığına yakalandığını duyuran Spears, “Tanrı dışında bir tedavisi yok" diyerek hayranlarını kahretti.