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Ünlü oyuncudan canlı yayında şok hareket! Aniden soyunmaya başladı, pantolonunu indirince izleyenler neye uğradığını şaşırdı! "Kıyafet giymeyi sevmiyorum"
Aquaman karakteriyle hafızalara kazınan Amerikalı ünlü aktör Jason Momoa, katıldığı bir programda izleyenlere unutamayacakları anlar yaşattı. İşte o ilginç görüntüler...
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