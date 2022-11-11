Ünlü oyuncudan canlı yayında şok hareket! Aniden soyunmaya başladı, pantolonunu indirince izleyenler neye uğradığını şaşırdı! "Kıyafet giymeyi sevmiyorum"

Aquaman karakteriyle hafızalara kazınan Amerikalı ünlü aktör Jason Momoa, katıldığı bir programda izleyenlere unutamayacakları anlar yaşattı. İşte o ilginç görüntüler...

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Ünlü oyuncudan canlı yayında şok hareket! Aniden soyunmaya başladı, pantolonunu indirince izleyenler neye uğradığını şaşırdı! "Kıyafet giymeyi sevmiyorum" 1

Aquaman adlı süper kahraman filminde canlandırdığı rolüyle tanınır hale gelen Jason Momoa katıldığı bir televizyon programında seyircilere ilginç anlar yaşattı.

Program sunucusu Jimmy Kimmel, ünlü oyuncuya filmde giydiği kıyafetle ilgili soru sorduğu sırada ayağa kalkan Momoa bir anda beklenmedik bir hareket yaptı.

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