Berkcan Güven'in acı kaybı! Takipçileri inanamadı! Birlikte eğlenceli videolar çektiği anneannesi Şahide Türe yaşamını yitirdi!

Ünlü youtuber Berkcan Güven’in 93 yaşındaki babaannesi Şahide Türe’nin hayatını kaybettiği belirtildi. Acı haberi Berkcan Güven’in babası sosyal medya hesabından duyurdu. Baba Burhan Güven, annesinin fotoğrafını paylaşıp, “Melekler seninle olsun evlatlarımın anneannesi” notunu yazdı.

Berkcan Güven’in sevenleri ve takipçileri, kötü haberin ardından sosyal medya üzerinden baş sağlığı mesajları paylaşmaya başladı.

Şahide Türe, torunu Berkcan Güven ile olan videolarıyla büyük beğeni toplamıştı. Güven’in anneannesine kendi adıyla açtığı kanala yüklediği bir video kısa sürede bir milyondan fazla izlenmiş ve kanal 100 bin aboneye ulaşılmıştı. Böylece Türkiye’de 90 yaş üstünde 100 bin abone plaketi almayı başaran ilk YouTuber, Şahide Türe olmuştu.