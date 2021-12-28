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  3. Berkcan Güven'in acı kaybı! Takipçileri inanamadı! Birlikte eğlenceli videolar çektiği anneannesi Şahide Türe yaşamını yitirdi!

Berkcan Güven'in acı kaybı! Takipçileri inanamadı! Birlikte eğlenceli videolar çektiği anneannesi Şahide Türe yaşamını yitirdi!

Ünlü YouTuber Berkcan Güven'in videolarında sık sık yer alan anneannesi Şahide Türe'nin hayatını kaybettiğini babası Burhan Güven sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Berkcan Güven'in acı kaybı! Takipçileri inanamadı! Birlikte eğlenceli videolar çektiği anneannesi Şahide Türe yaşamını yitirdi!

Ünlü youtuber Berkcan Güven’in 93 yaşındaki babaannesi  Şahide Türe’nin hayatını kaybettiği belirtildi. Acı haberi Berkcan Güven’in babası sosyal medya hesabından duyurdu. Baba Burhan Güven, annesinin fotoğrafını paylaşıp, “Melekler seninle olsun evlatlarımın anneannesi” notunu yazdı.

Berkcan Güven’in sevenleri ve takipçileri, kötü haberin ardından sosyal medya üzerinden baş sağlığı mesajları paylaşmaya başladı.

Berkcan Güven'in acı kaybı! Takipçileri inanamadı! Birlikte eğlenceli videolar çektiği anneannesi Şahide Türe yaşamını yitirdi!

Şahide Türe, torunu Berkcan Güven ile olan videolarıyla büyük beğeni toplamıştı. Güven’in anneannesine kendi adıyla açtığı kanala yüklediği bir video kısa sürede bir milyondan fazla izlenmiş ve kanal 100 bin aboneye ulaşılmıştı. Böylece Türkiye’de 90 yaş üstünde 100 bin abone plaketi almayı başaran ilk YouTuber, Şahide Türe olmuştu.

Berkcan Güven'in acı kaybı! Takipçileri inanamadı! Birlikte eğlenceli videolar çektiği anneannesi Şahide Türe yaşamını yitirdi!

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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