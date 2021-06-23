Berrak Tüzünataç'ı çabuk unuttu! Uraz Kaygılaroğlu yeni sevgilisiyle tatilde dudak dudağa yakalandı!

Aşklarıyla gündeme bomba gibi düşen Uraz Kaygılaroğlu ve Berrak Tüzünataç'ın kısa bir süre önce ayrılmaları herkesi şaşırtmıştı. Bu kez daha da şaşırtan bir haber geldi.

Aşkını gizli yaşamaya çalışan Uraz Kaygılaroğlu, kendisi gibi oyuncu sevgilisi Gülcan Arslan ile tatilde objektiflere yansıdı.

Gözlerden uzak tatil yapmak isteyen çift Fethiye'yi tercih eden taze aşıklar, kameralar tarafından yakınlaşırken görüntülendi.

AŞKIN İLK KARESİ

Demet Evgar ve Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu arkadaş grubuyla Fethiye'de tatil yaparken görüntülenen Uraz Kaygılaroğlu, yeni aşkıyla da görüntü verdi. YAşıkların oldukça mutlu olduğu da görüldü.

36 yaşındaki manken Berrak Tüzünataç'tan ayrılan 33 yaşındaki oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, bu ayrılığın hemen ardından kendisi gibi oyuncu olan Gülcan Arslan'la yeni bir aşka yelken açması Tüzünataç sevenleri tarafından olumsuz karşılandı.

5 YILLIK SEVGİLİSİNDEN AYRILDI

35 yaşındaki ünlü oyuncu Gülcan Arslan, 5 yıldır aşk yaşadığı yapımcı Metin Anter'den geçtiğimiz yıl sessiz sedasız ayrılmıştı. Kaygılaroğlu ise geçtiğimiz ay Berrak Tüzünataç'dan ayrıldı.

Gülcan Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi film, dizide oynadı?

Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi kim? Kiminle aşk yaşıyor?