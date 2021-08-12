Beş yıldır yaşanan küslük bitti mi? Demet Şener'den eski eşi İbrahim Kutluay hakkında dikkat çeken açıklama!

İbrahim Kutluay'ın Çeşme'de çocuklarıyla tatil yaptığı sırada oğlunun düşmesiyle Demet Şener’i aramış, eski eşler beş yılın ardından ilk kez konuşmuştu. Barışmanın ardından birlikte yemeğe çıkan ikilinin aralarındaki buzları erittiği öğrenildi.

"KIZGINLIKLARIMI GERİDE BIRAKTIM"

Uçankuş’a konuşan Demet Şener, “Çocuklarımız için bir araya geldik ve görüşmeye devam edeceğiz. Kendi kırgın ve kızgınlıklarımı geride bıraktım. Benim için zor oldu. Zor bir süreçti ama çocuklarım için bunu yapıyorum” demesiyle dikkatleri üzerine çekti.

2018 yılında boşanan çiftin İrem ve Ömer adında iki çocuğu bulunuyor.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Edwina Sponza ile beş yıldır ilişki yaşayan Kutluay'ın yakın zamanda Sponza'dan da ayrılarak gönlünü Ünlü Youtuber ve aşçı İdil Yazar'a kaptırdığı söylenmişti.

Ardından açıklama yapan Kutluay, "Bugün basında hakkımda çıkan habar doğru değildir. Saygılarımla" diyerek, iddialarının doğru olmadığını söylemişti.. Kutluay, uzun süredir birlikte olduğu Sponza ile bir dargın bir barışık ilişkisiyle sık sık gündem oluyor.