UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turunda Beşiktaş, bu akşam PAOK'la karşılaştı. Mücadeleyi Yunan temsilcisi 3-1 kazandı.

Karşılaşmada Yunan ekibi adına golleri 7. ve 21. dakikada Tzolis, 30'da Pelkas attı. Temsilcimiz Beşiktaş'ın tek folü ise 37. dakikada Cyle Larin'den geldi. PAOK, 41. dakikada Akpom ile bir de penaltı kaçırdı.

YOLUNA AVRUPA LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş Devler Ligi'ne veda etti. Şampiyonlar Ligi'ne erken veda eden Beşiktaş, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Siyah-beyazlılar, 3. ön eleme turundan itibaren Avrupa Ligi'nde boy gösterecek.