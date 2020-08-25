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  3. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Yunanistan temsilcisi PAOK’a misafir olan temsilcimiz Beşiktaş, Yunan ekibine 3-1’lik skorla yenilerek Devler Ligi’ne erken veda etmiş oldu.

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turunda Beşiktaş, bu akşam PAOK'la karşılaştı. Mücadeleyi Yunan temsilcisi 3-1 kazandı.

Karşılaşmada Yunan ekibi adına golleri 7. ve 21. dakikada Tzolis, 30'da Pelkas attı. Temsilcimiz Beşiktaş'ın tek folü ise 37. dakikada Cyle Larin'den geldi. PAOK, 41. dakikada Akpom ile bir de penaltı kaçırdı.

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!

YOLUNA AVRUPA LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş Devler Ligi'ne veda etti. Şampiyonlar Ligi'ne erken veda eden Beşiktaş, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Siyah-beyazlılar, 3. ön eleme turundan itibaren Avrupa Ligi'nde boy gösterecek.

Kübra Kaçmaz
Gece Editörü


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