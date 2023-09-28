Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor maçı sonrası Salih Ucan'ı iterek sert tepki gösterdi

Adana Demirspor'a deplasmanda 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, mücadele sonunda Salih Uçan'a tepki gösterdi. Tecrübeli çalıştırıcı, Uçan'ı rakip takım personeliyle tokalaştığı sırada hızlı bir şekilde iterek soyunma odasına gitmesini söyledi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'a 4-2'lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Şenol Güneş'in, siyah-beyazlı futbolcu Salih Uçan'a yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu. Güneş, rakip takım personeliyle tokalaştığı anda Salih'i soyunma odası tüneline doğru ittirdi.

Bunun üzerine Salih Uçan da arkasını dönüp 71 yaşındaki teknik adama durumu anlatmaya çalışırken, Şenol Güneş de el hareketleriyle 29 yaşındaki futbolcuya hızlıca soyunma odasına gitmesini anlatmaya çalıştı.

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