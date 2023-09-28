Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor maçı sonrası Salih Ucan'ı iterek sert tepki gösterdi

Adana Demirspor'a deplasmanda ağır bir skorla 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maçın sonunda tünel girişinde Salih Uçan'ı iterek çok sert tepki gösterdi.

YAYINLAMA
Google News
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor maçı sonrası Salih Ucan'ı iterek sert tepki gösterdi

Adana Demirspor'a deplasmanda 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, mücadele sonunda Salih Uçan'a tepki gösterdi. Tecrübeli çalıştırıcı, Uçan'ı rakip takım personeliyle tokalaştığı sırada hızlı bir şekilde iterek soyunma odasına gitmesini söyledi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'a 4-2'lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Şenol Güneş'in, siyah-beyazlı futbolcu Salih Uçan'a yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu. Güneş, rakip takım personeliyle tokalaştığı anda Salih'i soyunma odası tüneline doğru ittirdi.

Bunun üzerine Salih Uçan da arkasını dönüp 71 yaşındaki teknik adama durumu anlatmaya çalışırken, Şenol Güneş de el hareketleriyle 29 yaşındaki futbolcuya hızlıca soyunma odasına gitmesini anlatmaya çalıştı.

Beşiktaş'ın teknikdirektörü Şenol Güneş, ikinci kez dede olduBeşiktaş'ın teknikdirektörü Şenol Güneş, ikinci kez dede oldu

Erman Toroğlu Şenol Güneş'e ne dedi? Erman Toroğlu kaç yaşında, eşi kim?Erman Toroğlu Şenol Güneş'e ne dedi? Erman Toroğlu kaç yaşında, eşi kim?

Real Madrid'te üst üste Arda Güler şok şoku yaşanıyor! İspanyollardan çok konuşulacak sakatlık iddiasıReal Madrid'te üst üste Arda Güler şok şoku yaşanıyor! İspanyollardan çok konuşulacak sakatlık iddiası

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor maçı sonrası Salih Ucan'ı iterek sert tepki gösterdi

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Real Madrid'te üst üste Arda Güler şok şoku yaşanıyor! İspanyollardan çok konuşulacak sakatlık iddiası
Real Madrid'te üst üste Arda Güler şok şoku yaşanıyor! İspanyollardan çok konuşulacak sakatlık iddiası
Denizlispor - 24 Erzincanspor maç saatinde değişiklik yapıldı
Denizlispor - 24 Erzincanspor maç saatinde değişiklik yapıldı
Hamit altıntop gerçekleri açıkladı! Fatih Terim, Abdullah Avcı neden olmadı, neden hep yabancı hoca ile anlaşma yapılıyor?
Hamit altıntop gerçekleri açıkladı! Fatih Terim, Abdullah Avcı neden olmadı, neden hep yabancı hoca ile anlaşma yapılıyor?
Türkiye UEFA puan sıralamasında rekora gidiyor, Türkiye UEFA puan sıralamasında kaç puanda ve kaçıncı sırada? İşte detaylar
Türkiye UEFA puan sıralamasında rekora gidiyor, Türkiye UEFA puan sıralamasında kaç puanda ve kaçıncı sırada? İşte detaylar
Son Haberler
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor maçı sonrası Salih Ucan'ı iterek sert tepki gösterdi
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor maçı sonrası Salih Ucan'ı iterek sert tepki gösterdi
Mersin’de korkunç olay! Bir kadın yatak odasında boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
Mersin’de korkunç olay! Bir kadın yatak odasında boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
Ankara Polatlı’da gezmek için evinden çıkan 16 yaşındaki genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
Ankara Polatlı’da gezmek için evinden çıkan 16 yaşındaki genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
Tekirdağ’da korkunç iş kazası! Makineye kapılan işçi başından ve elinden feci şekilde yaralandı
Tekirdağ’da korkunç iş kazası! Makineye kapılan işçi başından ve elinden feci şekilde yaralandı
Filenin Sultanları'nı tutabilene aşk olsun! 6'da altı yaptı, Olimpiyat vizelerini kaptı
Filenin Sultanları'nı tutabilene aşk olsun! 6'da altı yaptı, Olimpiyat vizelerini kaptı
A Milli futbol Takım'da görevine son verilen Stefan Kuntz'un alacağı tazminat belli oldu
A Milli futbol Takım'da görevine son verilen Stefan Kuntz'un alacağı tazminat belli oldu
Çok Okunanlar
Mersin’de korkunç olay! Bir kadın yatak odasında boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
Mersin’de korkunç olay! Bir kadın yatak odasında boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
Tekirdağ’da korkunç iş kazası! Makineye kapılan işçi başından ve elinden feci şekilde yaralandı
Tekirdağ’da korkunç iş kazası! Makineye kapılan işçi başından ve elinden feci şekilde yaralandı
Ankara Polatlı’da gezmek için evinden çıkan 16 yaşındaki genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
Ankara Polatlı’da gezmek için evinden çıkan 16 yaşındaki genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü
Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü
Futbol Federasyonundan resmi açıklama! Stefan Kuntz dönemi resmen bitti
Futbol Federasyonundan resmi açıklama! Stefan Kuntz dönemi resmen bitti
Trabzonspor, Beşiktaş'ı evinde farklı yendi!
Trabzonspor, Beşiktaş'ı evinde farklı yendi!
Yorumlananlar
Atatürk'e resmine müstehcen hareketlerde bulunan lise öğrencisinin ifadesi ortaya çıktı: Atatürk olduğunu bilmiyordum!
Atatürk'e resmine müstehcen hareketlerde bulunan lise öğrencisinin ifadesi ortaya çıktı: Atatürk olduğunu bilmiyordum!
Hapis cezası alan HDP'li yöneticisi yurt dışına kaçarken yakalandı
Hapis cezası alan HDP'li yöneticisi yurt dışına kaçarken yakalandı
İstanbullunun çilesi bitmiyor! İBB bozuk merdiveni tamir etmedi, demir bariyerlerle komple kapattı
İstanbullunun çilesi bitmiyor! İBB bozuk merdiveni tamir etmedi, demir bariyerlerle komple kapattı
İstanbul'daki Suriyeliler için karar verildi! Kaydı bulunmayanlara yaptırım
İstanbul'daki Suriyeliler için karar verildi! Kaydı bulunmayanlara yaptırım