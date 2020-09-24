Beşiktaş Rio Ave maç sonucu | Beşiktaş Rio Ave maç özeti

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş, Portekiz ekibi Rio Ave ile Vodafone Park Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Siyah Beyazlılar, Süper Lig’e hızlı bir giriş yaparak ezeli rakibi Trabzonspor’u 3-0 gibi net bir skorla geçmiş, daha sonrasında ise sahasında Antalyaspor ile berabere kalmıştı. Avrupa Ligi’nde yoluna devam etmek isteyen Kartal’da daha önce koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Sergen Yalçın, karşılaşmada yer almadı. Son test sonucu negatif çıkan Sergen Yalçın, karantina sürecinin devam etmesinden ötürü ligdeki Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında takımının başında yer alamamıştı.

15. dakikada Güven Yalçın'ın, 85. dakikada ise Bruno Moreira'nın attığı gol dolayısıyla normal süresi 1-1 biten mücadelede uzatmalara gidildi.

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BEŞİKTAŞ - RİO AVE MAÇINDAN DAKİKALAR

15. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Ljajic'in uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Necip Uysal'ın arka direğe yaptığı ortada Güven Yalçın kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

34. dakikada Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Kaleci Kieszek'in elle başlattığı oyunda rakibine baskı yapan Dorukhan Toköz topu kaparak meşin yuvarlağı Güven Yalçın'la buluşturdu. Güven'in ceza yayı önünde ara pasıyla ceza sahasına giren Dorukhan Toköz'ün vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

39. dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Mane'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Utku Yuvakuran'da kaldı.

42. dakikada Lens'in sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içinde Güven Yalçın vurdu meşin yuvarlak kaleciden döndü. Seken topu Dorukhan Toköz tamamladı ancak meşin yuvarlak auta çıktı.

42. dakikada Oğuzhan Özyakup'un uzaktan şutunda kaleci gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

47.dakikada Rio Ave takımından Filipe Augusto yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

53.dakikada ceza sahası dışından Ljajic vurdu şutu yandan auta gitti

56.dakikada sol kanattan gelen ortaya Moreira kafayı vurdu üst direğe çarpan top dışarı gitti

63.dakikada Beşiktaş'ta Güven çıktı yerine Larin girdi

66.dakikada Oğuzhan savunmanın arkasına Larin'i kaçırdı, golcü oyuncu kaleciyi geçti ama kaleye paralel gönderdiği topa arkadaşları ulaşamadı

72.dakikada Beşiktaş'ta Ljajic çıktı yerine Mensah girdi

73.dakikada Beşiktaş'tan Montero rakibini arkadan çekince hakemden sarı kart gördü

74.dakikada Rio Ave takımından kaptan Tarantini itirazları sonucu hakemden sarı kart gördü

78.dakikada savunmanın arkasına sarkan Geraldes bekletmeden vurdu top dışarı gitti

80.dakikada sol kanattan gelen ortaya arka direkte Carlos Mane kafayı vurdu yerden seken top kalenin az farkla üstünden dışarı gitti

83.dakikada Beşiktaş'ta Boyd çıktı yerine Gökhan Töre girdi

85.dakikada Rio Ave takımı Moreira'nın kafa golüyle skoru eşitledi. 1-1

89.dakiakda kaleci ile karşı karşıya kalan Mensah şutunu çekti top yandan direkten geldi

90.dakikada yine Mensah çapraz açıda topu önünde buldu şutunu bu kez savunma uzaklaştırdı

Maçın normal süresi 1-1 bitti ve mücadele uzatmaya gitti.

91. dakikada hakem düdüğü çaldı ve ilk uzatma devresi başladı.

97. dakikada Rio Ave'De Geraldes çıktı yerine Gabrielzinho oyuna giriyor.

98. dakikada Beşiktaş'ta Necip Uysal, sarı kart gördü.

101. dakikada Beşiktaş'ta Lens'in yerine Hasic oyunda.

105' Uzatmalarda ilk yarı sona erdi.

106. dakikada Uzatmalarda ikinci yarı başladı.

110. dakikada Rio Ave atağında Mane ceza sahasına ortasını yaptı savunma topu uzaklaştırıyor.

113. dakikada Rıdvan'ın ceza sahası dışından çektiği şut savunmadan geri döndü.

117. dakikada Beşiktaş'ta Mensah sarı kart gördü.

120. dakikada İkinci uzatma devresine 3 dakika eklendi

120. dakikada Uzatma dakikalarında son düdük geldi. Kazananı penaltılar belirleyecek.

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BEŞİKTAŞ - RİO AVE MAÇINDAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Portekiz temsilcisi Rio Ave'yi konuk eden Beşiktaş, Süper Lig'deki Fraport TAV Antalyaspor maçına göre farklı bir kadroyla tur mücadelesi verdi.

Siyah-beyazlı ekip, 2. haftadaki lig mücadelesine göre Rio Ave karşısında 7 farklı oyuncunun yer aldığı kadroyla sahada yer aldı.

Fraport TAV Antalyaspor maçında ilk 11'de görev alan kaleci Ersin Destanoğlu, Rio Ave mücadelesine yedek başlarken, kalede Utku Yuvakuran görev aldı. Fabrice N'Sakala kadroya dahil edilmezken bu oyuncunun soldaki görevini Rıdvan Yılmaz yerine getirmeye çalıştı. Antalyaspor maçında oynayan Domagoj Vida yedekler arasında bulunurken, bu oyuncunun yerine de Francisco Montero şans buldu.

Sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Atiba Huthcinson'ın yerine ise Oğuzhan Özyakup forma giydi. Bernard Mensah'ın yedek soyunduğu mücadelede hücuma desteği Adem Ljajic verdi.

Lig maçında ilk 11'de oynayan Ajdin Hasic ve Cyle Larin yedekler arasında yer alırken, bu isimlerin yerine Jeremain Lens ve Güven Yalçın şans buldu.

Siyah-beyazlı takımın Fraport TAV Antalyaspor ile yaptığı karşılaşmada ilk 11'de oynayan Tyler Boyd, Dorukhan Toköz, Necip Uysal ve Welinton, Rio Ave mücadelesinde de aynı şansı yakaladı.

UTKU YUVAKURAN 281 GÜN SONRA İLK 11'DE ŞANS BULDU

Beşiktaş'ıın zorlu mücadelesinde kalede oynayan Utku Yuvakuran, 281 gün sonra ilk 11'de şans buldu.

Siyah-beyazlı ekibe geldiği günden beri istediği süreleri alamayan Utku, son olarak geçen sezon Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor ile 18 Aralık 2019'da oynadığı karşılaşmada forma giymişti.

Geçen sezon birer Süper Lig ve Avrupa Kupası ile 2 Türkiye Kupası'nda görev alan Utku, 2020-2021'deki ilk maçına da Rio Ave karşısında çıktı.

SİYAH BEYAZLILAR FORVETTE GÜVEN YALÇIN İLE GOL ARADI

Beşiktaş, Rio Ave maçında forvette Güven Yalçın ile gol aradı.

Güven ile Rıdvan bu sezon ilk kez forma şansı bulurken, Ljajic de ilk kez 11'de görev yaptı.

MONTERO, SİYAH-BEYAZLI FORMAYLA İLK MAÇINI OYNADI

Beşiktaş'ın Atletico Madrid'den kiraladığı Montero da siyah-beyazlı formayla ilk maçını oynadı.

Siyah-beyazlı ekibin oynadığı son lig maçında yedekler arasında bulunan Montero, süre alamamıştı.

GÖKHAN TÖRE YEDEKLERDE

Beşiktaş'a yeniden transfer olan Gökhan Töre de kadroda yer aldı.

Tecrübeli oyuncu, Rio Ave karşısında yedek soyundu.

Gökhan Töre, 642 gün sonra siyah-beyazlı formayla kadroda yer aldı. Beşiktaş'ta daha önce de oynayan Gökhan, son olarak 22 Aralık 2018'deki Kasımpaşa maçında kadroda kendisine yer bulabilmişti. Kasımpaşa maçında yedeklerde olmasına rağmen süre alamayan Gökhan, sonraki karşılaşmalar için kadro dışı bırakılmıştı.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Kartal Kayra Yılmaz da ilerleyen dakikalarda süre almak için yedek bekledi.

6 OYUNCU KADRODA YER ALMADI

Beşiktaş'ta Atiba ve N'Sakala'nın yanı sıra henüz hazır olmayan Georges-Kevin N'Koudou, Rio Ave maçında kadroda yer almadı. Atakan Üner ve Umut Nayir de Rio Ave maçı için tercih edilmeyen oyuncular oldu.

Lisans işlemleri henüz tamamlanmayan Josef de Souza da kadroda bulunmadı.

SERGEN YALÇIN TAKIMININ BAŞINDA YER ALAMADI

Siyah-beyazlı ekibin Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile yaptığı maçtan önce yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan ve karantina sürecini yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde de takımının başında yer alamadı.

Yalçın, karantina süreci nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor maçında da takımını yalnız bırakmıştı.