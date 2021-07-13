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Beşiktaş'ta bir kadın, başörtülü gençlere sözlü tacizde bulundu!

Beşiktaş'ta yaşlı bir kadın kaldırımda bekleyen başörtülü gençlere sözlü tacizde bulundu. Yaşlı kadının, "Kenar mahallenin karıları, pislikler. Sokak kadınısınız. Ben Ortaköy'de oturuyorum" sözleri başörtülü kadınlar ve çevre sakinleri tarafından kamera kaydına alındı.

Beşiktaş'ta yaşlı bir kadın, başörtülü bir grup kadına ve kız çocuğuna hakarette bulundu.

"KENAR MAHALLENİN KIZLARI"

Yaşlı kadın, başörtülü kadınlara hakaret ederek, "Siz evinize gidin. Kenar mahallenin kızları. Surata bak. Siz mahalle, sokak kadınısınız. Ben Ortaköy'de oturuyorum" ifadelerini kullandı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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