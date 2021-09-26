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Beşiktaş'ta uyuşturucu satıcıları, zekice sakladıkları uyuşturucu ile polisi aldatacaklarını düşündüler

İstanbul’da iki uyuşturucu satıcısının şeytanın aklına gelmeyecek saklama yöntemi, polisin dikkatinden kaçmadı. Kol saatlerin içerindeki kokaini fark eden polisler suçluları emniyete aldı.

Beşiktaş'ta uyuşturucu satıcıları, zekice sakladıkları uyuşturucu ile polisi aldatacaklarını düşündüler

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motorize yunus ekipleri, bir süredir takip ettikleri ve uyuşturucu satıldığı düşünülen 34 VS 002 plakalı aracı Beşiktaş Levazım Mahallesi’nde durdurdu.

Beşiktaş'ta uyuşturucu satıcıları, zekice sakladıkları uyuşturucu ile polisi aldatacaklarını düşündüler

SÜREKLİ SAATİNE BAKIYORDU

Polis ekipleri önce durdurulan aracı ardından araçtaki 28 yaşındaki Vedat S. Ve 27 yaşındaki Fırat C.’yi didik didik aradı. Polis ekipleri şahısların GBT’lerini de sorguladı. Herhangi bir sıkıntıya rastlamadı. Polisin dikkatini aramalar esnasında Vedat S. İsimli şahsın sürekli saatine bakması çekti. Durumdan şüphelenerek kontrol etti.

Beşiktaş'ta uyuşturucu satıcıları, zekice sakladıkları uyuşturucu ile polisi aldatacaklarını düşündüler

SAATİN İÇİNDE 5 PARÇA OLARAK 3.5 GRAM KOKAİN

Kontrolde saatin çalışmadığı ve arka kapağının bir mıknatıs yardımıyla tutturulduğu anlaşıldı. Kapağı çıkarınca gerçek ortaya çıktı. Saatin içerisinde 5 parça olarak 3.5 gram kokain bulundu. Araç içerisinde bir saat daha gören polis, onun da aynı şekilde kapatıldığını ve yine 5 parça halinde 3.5 gram kokain olduğunu tespit etti.

Beşiktaş'ta uyuşturucu satıcıları, zekice sakladıkları uyuşturucu ile polisi aldatacaklarını düşündüler

Araçtaki 2 kişi polis merkezine götürülürken, araç daha detaylı arama için otoparka alındı. Suçlular önce emniyete ardından adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş'ta uyuşturucu satıcıları, zekice sakladıkları uyuşturucu ile polisi aldatacaklarını düşündüler

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