Beşiktaş'tan eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için mesaj!

Fikret Orman'ın Beşiktaş'ın başkanı olduğu dönemde Beşiktaş Spor Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu daha sonra görevinden ayrılmıştı. O dönemde takıma katılan yıldız oyuncularda katkısı olduğu bilinen Mahmutyazıcıoğlu'nun uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetmesi camiada büyük üzüntü yarattı. Resmi açıklama da geldi.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLANDI

Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Eski Yönetim Kurulu Üyelerimizden Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Eski Yönetim Kurulu Üyelerimizden Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/JFXkYyO6sw — Beşiktaş JK (@Besiktas) January 27, 2022

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize’de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü.

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