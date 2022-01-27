Çok Güzel Hareketler 2 neden final yapıyor? Çok Güzel Hareketler 2 Final ne zaman?Deniz Undav için Milli harekat! Yetkililer Belçika'ya gidecek!Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürüldü mü, neden öldürüldü? Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kim öldürdü? Katili kim?Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli kimdir, nereli, kaç yaşında? Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Benan Kocadereli neden, nasıl boşandı?Usta Öğretici (Cilt Bakımı Ve Güzellik) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirler | En güzel Çanakkale şiirleri7 Kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi ünlü sunucu Ece Erken'den haber alınamıyor! Son sözleri yürekleri yaktı!Beşiktaş'tan eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için mesaj!ATV Müge Anlı canlı izle bugün 27 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTubeEkonomide nas ne demek? Nas nedir, ne anlama geliyor?
İstanbul1 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Beşiktaş'tan eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için mesaj!

Beşiktaş'tan eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için mesaj!

Siyah-beyazlı ekipte bir dönem yöneticilik yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Beşiktaş, konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

Beşiktaş'tan eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için mesaj!

Fikret Orman'ın Beşiktaş'ın başkanı olduğu dönemde Beşiktaş Spor Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu daha sonra görevinden ayrılmıştı. O dönemde takıma katılan yıldız oyuncularda katkısı olduğu bilinen Mahmutyazıcıoğlu'nun uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetmesi camiada büyük üzüntü yarattı. Resmi açıklama da geldi.

Beşiktaş'tan Şafak Mahmutyazıcıoğlu için mesaj!

BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLANDI

Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Eski Yönetim Kurulu Üyelerimizden Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

 

 

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize’de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü. 

Beşiktaş'tan Şafak Mahmutyazıcıoğlu için mesaj!Beşiktaş'tan Şafak Mahmutyazıcıoğlu için mesaj!

{TITLE_STRIP}Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, nerelidir? Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü?

{TITLE_STRIP}Son dakika | Ece Erken'in eşi, eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürüldü!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT