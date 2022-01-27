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  3. Son dakika | Ece Erken'in eşi, eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürüldü!

Son dakika | Ece Erken'in eşi, eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürüldü!

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy’de silahla vurularak yaşamını yitirdi. Ünlü sunucu Ece Erken ile evliydi...

Son dakika | Ece Erken'in eşi, eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürüldü!

Edinilen bilgiye göre, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında silahla vuruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yaşamını yitirdiği, kendisiyle birlikte aynı mekanda bulunan ve yaralanan şoförünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş Spor Kulübü’nde daha önce yöneticilik yapmıştı.

Son dakika | Ece Erken'in eşi, eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürüldü!

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize’de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü. 

{TITLE_STRIP}Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, nerelidir? Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü?

 

Emine Özfalcı
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