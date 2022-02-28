Besinlernizi baharat ile taçlandırın

Eski çağlardan itibaren şifa niyetine kullanılan baharatlar; günümüzde de birçok hastalığa karşı koruyucu etki gösterebiliyor veya hastalık semptomlarının azaltılmasında destekleyici rol oynayabiliyor.

Baharat eski çağlarda sadece çok zengin insanların soflarında bulunabiliyordu. Bugün sofralarımızın vazgeçilmezi haline gelen baharatın kullanım alanları çok çeşitli, her tür yemekte, tatlılarda, çaylarda, kahvelerde ve daha birçok alanda kullanılabiliyor.

Baharatlar sadece yemeklerimize büyük bir lezzet katmakla kalmıyor aynı zamanda hem metabolizmamızı hızlandırmaya hem de zayıflamamıza yardımcı oluyor.

KİŞNİŞ

Maydanozgiller familyasına ait bir bitki olan kişniş, halk arasında "aş otu" olarak da biliniyor. Kişniş, diyet lifi, manganez, demir ve magnezyum kaynağıdır. Linoleik asit, oleik asit, palmitik asit, stearik asit ve askorbik asit (C vitamini) gibi kişnişlerde bulunan asitler, kandaki kolesterol seviyelerini düşürmede çok etkilidir.

Sindirimi kolaylaştırma özelliği vardır. hazımsızlık, iştah kaybı sorunlarında ve gaz söktürücü olarak kullanılabilmektedir.

ZERDEÇAL

Zerdeçal Curcuma longa bitkisinden elde edilmektedir. “Hint safranı” olarak da anılan zerdeçalın antiinflamatuar, antioksidan ve antiapoptotik etkilerin de içinde bulunduğu birçok farmakolojik özelliği bulunmaktadır.

Bitkinin ana bileşeni olan kurkumin polifenolik özellikleri ile inflamasyonun (iltihap) temel rol oynadığı birçok kronik hastalıkta tedavi edici özellik göstermektedir.

Zerdeçalın en güçlü etken maddesi olan kurkumin anti-inflamatuar ve antioksidan etkiye sahiptir. Aynı zamanda zerdeçal güçlü bir alkalidir. Tüm bu özellikleri ile osteoartrit, romatoid artrit, Alzheimer gibi hastalıkların tedavisinde, sindirim sistemi problemlerinde, karaciğer hastalıklarında ve kanser tedavisinde olumlu etkileri görülmüştür.

Zerdeçalın, kan yağ metabolizmasında anahtar rolü vardır. Çalışmalarda kötü kolesterolü düşürürken, iyi kolesterolü artırdığı belirtilmiştir.

Zerdeçal’ın karabiberle birlikte kullanımında karabiberin içindeki piperin sayesinde zerdeçalın içindeki Curcumin maddesi tam 2000 kat daha fazla aktif oluyor!

KARABİBER

Karabiberin aktif bileşeni piperindir. Oksidatif stresi azaltmada etkin olan karabiber oleoresinler ve alkaloidler içerir. Piperin mide bulantısı, baş ağrıları ve sindirim sorunlarını hafifletmeye yardımcıdır ve ayrıca antienflamatuar özelliklere sahiptir.

Antioksidan ve antibakteriyel özelliğe sahiptir. Gaz oluşumunu azaltır, terlemeyi arttırır ve diüretik etkisi de mevcuttur. Manganezin çok iyi, K vitamini ve demirinde iyi bir kaynağı kabul edilir. İçindeki piperin isimli maddenin metabolizmayı hızlandırdığını gösteren bazı çalışmalar vardır.Çalışmalara göre karabiber kansere ve tümörlere karşı güçlü bir potansiyele sahiptir ve bağışıklık sistemi üzerinde etkilidir.

Bir laboratuvar çalışmasında, karabiber ve zerdeçal birlikte meme kanseri hücrelerine karşı test edilmiştir.

Karabiber (piperin) kan basıncını arttıracak dolayısıyla kalp hastalığına yol açabilecek diğer faktörlere karşı koymada yardımcı olabilir.

Yapılan iki bilimsel çalışmada deneklerin beslenmesine piperin eklendikten sonra bilişsel işlevlerinin önemli ölçüde arttığı görülmüştür.

ZENCEFİL

Zencefil bağışıklık sisteminizi geliştirmeye yardımcı antioksidanlar içerir. Antioksidan özelliği bulunan bu şifalı bitki, iştah açıcıdır, başta soğuk algınlığı olmak üzere mide bulantısı, ishal ve mide ağrısı gibi sindirim sistemi sorunlarının yanı sıra iltihaplı hastalıkların tedavisinde ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için kullanılmaktadır.

Vücudumuz aslında hastalıklarla doğal yollardan savaşır. Örneğin, ter bezlerimiz hastalıklara karşı savaşan, antimikrobiyal bir madde olan dermcidn üreticisidirler. Dermicidin vücudun ter bezlerinde üretilir, ter içine salınır ve cildin yüzeyine taşınır. Burada cilt enfeksiyonlarının ortak bir nedeni gibi bakteriler ve mantarların bulunduğu istilacı mikroorganizmalara karşı koruma sağlar. Zencefil vücudu ısıtarak ve bu üretimin artmasını sağlar ve bağışıklık sistemini destekler.

İnsülin direncini kırarak şeker hastalarında şeker dengesine yardımcı olur. Metabolizmayı hızlandırıcıdır. Tokluk hissini artırır ve kan şekerini dengede tutma etkisi ile kilo vermeyi kolaylaştırır. Zencefil metabolizmayı yüzde 20 oranında hızlandıran nadir besinlerdendir. Aynı zamanda tok hissettirir ve genel olarak sağlığa faydalıdır.

KIRMIZIBİBER

Kapsaisin aslında kırmızıbibere acı özelliğini veren maddedir. Acı biberde bulunan kapsaisin, büyük aktif bir bileşik olup; ağrılı iltihap, romatoid artrit, vazomotor rinit , alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıkların tedavisi de dahil olmak üzere bir çok fayda sağlar. Ayrıca, kapsaisinin etkili bir anti-kanser ajanı olduğunu kanıtlanmıştır. Bununla birlikle kilo kaybına olan faydaları da birçok araştırmaya konu oluyor. Kilo kaybına yardımcı olur.

Yapılan çalışmalar, kapsaisin içeren yiyeceklerin tüketiminin obezite görülme oranını azaltabileceğini gösteriyor. Yapılan çalışmalar sonucunda kırmızıbiberde bulunan aktif bileşen maddesi kapsaisinin; yağ depolanmasını da azaltabileceğini söylüyor. Bu da kırmızı biberin kilo kaybetme potansiyeli ile ilişkilendirebileceğini ortaya koyuyor.Yapılan çalışmalar; diyetle alınan kapsaisin ilavesinin tokluk artışına neden olduğu ve yemek yeme isteğini azalttığını gösterdi. Ayrıca acı biberin termogenez yoluyla vücut sıcaklığını artırdığı ve böylece enerji tüketiminin artmasına neden olduğu görülmüştür.