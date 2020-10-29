İstanbul'daki Fişekhane kültür merkezinde önceki gece Best Model Türkiye rüzgarı esti. Birbirinden güzel ve yakışıklıların podyuma çıktığı yarışmada kadınlardan birinci Melisa İmrak olurken, erkeklerde birinciliği Oğuzhan Bolat kaptı. Peki Best model Oğuzhan Bolat Kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç?

OĞUZHAN BOLAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Önceki gün Fişekhane'de gerçekleştirilen yarışmada 33. Best Model Türkiye birincisi Oğuzhan Bolat seçildi. Bolat, 2020 en iyi Türk erkek modeli seçildi.

BOYU KAÇ, NERELİ?

Kahramanmaraşlı olan Bolat, 18 yaşında ve yarışmaya Mersin’den katıldı. Oğuzhan Bolat'ın boyu iste henüz bilinmemektedir.

Yarışmanın jüri başkanlığını kurucu başkan Erkan Özerman yaptı. üstlendi. Bolat, 25 erkek finalistin içerisinde birinciliği aldı. Onu Yekta Baki ve Emre Özcanan izledi.

Melisa İmrak kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Boyu kaç?

OĞUZHAN BOLAT İNSTAGRAM, TWİTTER, FACEBOOK

İnstagram'da Oğuzhan Bolat arandığında çıkan link aşağıdadır.

https://www.instagram.com/oguzhanboolat/?hl=tr

Öte yandan Bolat'ın Twitter ve Facebook hesaplarına ulaşılamamaktadır.