BESYO taban puanları belli oldu mu 2020? Beden Eğitimi Öğretmenliği başarı sıralaması nedir?

Yükseköğretim Kurumaları Sınavı'nın (YKS) sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesinde erişime açıldı. Adaylar YKS sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabiliyor. Tercihler 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

2020 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

BESYO TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI BELLİ OLDU MU?

BESYO 2020 taban puanları ve başarı sıralaması henüz belli olmadı. 2020 yılına ait Besyo Taban puanları açıklandığında haberimiz içinde paylaşılacaktır. Ancak, ÖSYM tarafından ön bilgi kılavuzunda paylaşılan bazı üniversiteler ve BESYO taban puanları aşağıdaki gibidir:

Bursa Uludağ Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği : 150.000

Antrenörlük Eğitimi :150.000

Milli : 150.000

Engelli : 100.000



69: Mersin Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000

Antrenörlük Eğitimi:150.000

Spor Yöneticiliği : 150.000

Rekrasyon: 200.000



68: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :250.000

Antrenörlük Eğitimi: 180.000

Spor Yöneticiliği : 180.000

Rekrasyon: 180.000

Milli Sporcular: 150.000

Spor lise: 160.000 – Öğrt: 180.000

Engelli : 100.000

67: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Spor Yöneticiliği :150.000

Antrenörlük Eğitimi: 150.000

Rekrasyon: 150.000

Engelli : 100.000



66: İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Egzersiz ve Spor Bilimleri: 200.000

Milli Sporcular Spor lise: 150.000



65: Bartın Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :160.000

Antrenörlük Eğitimi:160.000

Spor Yöneticiliği : 160.000

Rekrasyon: 160.000

Milli – Spor Lisesi : 150.000

Engelli : 100.000



64: Gümüşhane Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Antrenörlük Eğitimi:150.000

Spor Yöneticiliği: 150.000



63: Kars Kafkas Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Antrenörlük Eğitimi: 150.000

Spor Yöneticiliği : 150.000

Milli Sporcular Spor lise: 150.000



62: Edirne Trakya Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Antrenörlük Eğitimi: 150.000

Rekrasyon: 150.000

Spor Yöneticiliği : 150.000

Milli Sporcular Spor lise: 150.000

Engelli : 100.000



61: Tunceli Munzur Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000

Spor Yöneticiliği :200.000

Spor Lisesi – Mili : 180.000

Engelli : 100.000



60: Adıyaman Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000

Antrenörlük Eğitimi:180.000

Milli – Spor Lisesi :160.000



59: Bayburt Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000

Antrenörlük Eğitimi:150.000

Spor Yöneticiliği: 150.000

Milli Spor Liseli Şehit Yakını : 150.000



58: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği : 150.000

Antrenörlük Eğitimi :150.000

Milli : 150.000 – Spor lisesi : 150.000

Engelli : 100.000



57: Afyon Kocatepe Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Rekrasyon: 150.000

Antrenörlük Eğitimi: 150.000

Milli Sporcular: 150.000



56: Düzce Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :230.000

Antrenörlük Eğitimi:220.000

Spor Yöneticiliği : 220.000

Milli :150.000



55: Diyarbakır Dicle Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Antrenörlük Eğitimi: 150.000

Spor Yöneticiliği : 150.000

Milli Sporcular Spor lise: 150.000

Engelli : 100.000

54: Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Milli – Spor Lisesi : 150.000

53 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000

Antrenörlük Eğitimi:180.000

Spor Yöneticiliği : 180.000

Milli :150.000

52: Karaman Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000

Antrenörlük Eğitimi:200.000

Milli ve spor :150.000

51: Ordu Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Spor Yöneticiliği :150.000

Milli : 150.000 – Spor lisesi : 150.000

Engelli : 100.000

50: Çorum Hitit Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Antrenörlük Eğitimi: 150.000

Rekrasyon: 150.000

Spor Yöneticiliği : 150.000

Milli Sporcular Spor lise: 180.000

Engelli : 100.000

49: Kırıkkale Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000

Antrenörlük Eğitimi:150.000

Rekrasyon: 150.000

Milli Spor :150.000

48: Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Spor Bilimleri Bölümü: 200.000

Milli ve Spor Çıkışlı : 170.000

47: Sakarya Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000

Antrenörlük Eğitimi:180.000

46: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000

Milli :150.000

45: Aksaray Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Antrenörlük Eğitimi: 150.000

Spor Yöneticiliği : 150.000

Milli Sporcular : 150.000

44: Adana Çukuroava Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Antrenörlük Eğitimi : 150.000

Milli-Spor Çıkışlı :150.000

43: Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Antrenörlük Eğitimi:150.000

Spor Yöneticiliği : 150.000

Rekrasyon: 150.000

Milli :150.000

42: Ardahan Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :160.000

Spor Yöneticiliği :160.000

Spor Lisesi – Milli : 150.000

41: Ankara Gazi Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği : 230.00

Antrenörlük Eğitimi: 200.000

Olimpik Milli Sporcular: 180.000

Milli Sporcular: 190.000

40: Muş Alparslan Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :210.000

Antrenörlük Eğitimi: 200.000

Spor Yöneticiliği : 190.000

Milli: 150.000

Spor Çıkışlı : 170.000

39: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği : 200,000

Antrenörlük Eğitimi : 150.000

Milli ve Spor Lisesi : 180.000

38: Ankara Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :230.000

Spor Yöneticiliği :150.000

Antrenörlük Eğitimi: 220.000

37: Kayseri Erciyes Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000

Antrenörlük Eğitimi : 180.000

Spor Yöneticiliği: 180.000

Rekrasyon: 180.000

36: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Antrenörlük Eğitimi:150.000

Milli – Spor Lisesi :150.000

Engelli: 100.000

35: Erzincan Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000

Spor Yöneticiliği : 180.000

Milli : 150.000

Spor Çıkışlı : 160.000

Engelli : 100.000

34: Amasya Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Milli – Spor Lisesi :150.000

33: Kahraman Maraş Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000

Antrenörlük Eğitimi : 180.000

Milli: 150.000

32: Eskişehir Teknik Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Antrenörlük Eğitimi: 150.000

Rekrasyon: 150.000

Milli Sporcular: 150.00

Eskişehir Teknik Üniversitesi Besyo Yetenek Sınav Kılavuzu 2019

31: Malatya İnönü Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :240.000

Engellilerde Beden Eğitimi Öğretmenliği :240.000

Antrenörlük Eğitimi: 240.000

Milli : 150.000

Spor Lisesi : 180.000

Engelli : 100.000

30: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Antrenörlük Eğitimi: 150.000

Milli – Spor Lisesi : 150.000

Engelli: 100.000

29: Bingöl Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000

Spor Yöneticiliği :180.000

Antrenörlük Eğitimi: 180.000

Milli Sporcular ve Spor: 150.000

Engelli: 100.000

28: Şanlıurfa Harran Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği : 200.000 Spor-Milli: 165.000

Antrenörlük Eğitimi:180.000

Antrenörlük Eğitimi 2. Öğretim :150.000

Engelli : 100.000

27: Bitlis Eren Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000

Milli Sporcular :150.000

Spor lise: 170.000

26: Tokat GOP Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000

Antrenörlük : 150.000

Engelli : 100.000

25: Hatay MKÜ Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Antrenörlük Eğitimi : 150.000

Spor Yöneticiliği: 150.000

Rekrasyon: 150.000

Milli –150.000

Spor Lisesi :150.000

Engelli: 100.000



24: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği : 220.000

Spor Yöneticiliği : 220.000

İşe Alım: 220.000

Antrenörlük Eğitimi :220.000

Milli ve Spor Lisesi : 180.000

Engelli : 100.000

23: Kırşehir Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000

Antrenörlük Eğitimi:150.000

Spor Yöneticiliği : 150.000

Milli :150.000

Engelli : 100.000

22: Denizli Pamukkale Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Antrenörlük Eğitimi: 150.000

Milli ve Spor Çıkışlı : 150.000

21: Kastamonu Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000

Antrenörlük Eğitimi:150.000

Spor Yöneticiliği : 150.000

Engelli : 100.000

20: Antalya Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Antrenörlük Eğitimi:150.000

Spor Yöneticiliği : 150.000

Rekrasyon: 150.000

19: Siirt Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Antrenörlük Eğitimi: 150.000

Spor Yöneticiliği : 150.000

18: Giresun Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000

Antrenörlük Eğitimi: 150.000

17: Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :170.000

Milli: 150.000

Spor Yöneticiliği :160.000

Engelli : 100.000

16: Gaziantep Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :220.000

Spor Yöneticiliği : 220.000

Antrenörlük Eğitimi:220.000

Milli –150.000

Engelli: 100.000

15: Iğdır Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000

Antrenörlük Eğitimi:180.000

Milli – Spor: 160.000

14: Tekirdağ NK Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000

Spor Yöneticiliği : 180.000

Milli –150.000

Spor Lisesi :150.000

Engelli: 100.000

13: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000

Milli –150.000

Spor Lisesi :150.000

Engelli: 100.000

12: Nevşehir Hacı Bekraş-ı Veli Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000

Antrenörlük Eğitimi:180.000

Milli – Ant: 160.000 Öğrt: 180.000

Spor Lisesi : Ant: 160.000 Öğrt: 180.000

11: Karabük Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000

Antrenörlük Eğitimi:160.000

Milli –150.000

Spor Lisesi :150.000

Engelli: 100.000

10: Erzurum Atatürk Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Spor Yöneticiliği : 150.000

Antrenörlük Eğitimi:150.000

Rekrasyon: 150.000

Milli –150.000

Spor Lisesi :150.000

Engelli: 100.000

9: Ankara Hacettepe Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :TYT sınavına girmiş ve en düşük üçyüzbininci (300.000) başarı sırasına sahip olmak

Antrenörlük Eğitimi:230.000

Rekrasyon: 230.000

8: Elazığ Fırat Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000

Spor Yöneticiliği : 150.000

Antrenörlük Eğitimi:150.000

Rekrasyon: 150.000

Milli –150.000

Spor Lisesi :150.000

Engelli: 100.000

7: Batman Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Spor Yöneticiliği : 150.000

Antrenörlük Eğitimi:150.000

Milli –150.000

Spor Lisesi :150.000

Engelli: 100.000

6: Sinop Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Antrenörlük Eğitimi:180.000

Milli – Spor Lisesi : 150.000

5: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :230.000

Spor Yöneticiliği : 220.000

Antrenörlük Eğitimi:220.000

Spor Yöneticiliği İÖ : 210.000

Antrenörlük Eğitimi İÖ :210.000

Rekrasyon: 180.000

4: Konya Selçuk Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :210.000

Spor Yöneticiliği : 190.000

Antrenörlük Eğitimi:190.000

Rekrasyon: 180.000

Milli –150.000

Spor Lisesi :180.000

Engelli: 100.000

3: Şırnak Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.00

2: İstanbul Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :270.000

Spor Yöneticiliği : 250.000

Antrenörlük Eğitimi:250.000

Milli – Spor Lisesi :180.000 öğretmenlik 200

Engelli: 100.000

1: İzmir 9 Eylül Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Antrenörlük Eğitimi:150.000

Milli-Spor Çıkışlı :Öğretmenlik 150.000- Antrenörlük 150.000

Engelli : 100.000

İzmir 9 Eylül Üniversitesi Besyo Yetenek Sınav Kılavuzu 2019

2018 BESYO TABAN PUANLARI

68: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000

Antrenörlük Eğitimi:180.000

Milli – Spor Lisesi :150.000

Engelli: 100.000

67: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000

Antrenörlük Eğitimi:180.000

Milli – Spor Lisesi :170.000

Engelli: 100.000

66: Adıyaman Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000

Antrenörlük Eğitimi:180.000

Milli – Spor Lisesi :160.000

65: Kırıkkale Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :210.000

Antrenörlük Eğitimi:210.000

İşe Alım: 210.000

Milli :200.000

64: Amasya Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :230.000

Milli – Spor Lisesi :200.000

63: Düzce Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :240.000

Antrenörlük Eğitimi:220.000

Spor Yöneticiliği : 240.000

Milli :150.000

62: Kahraman Maraş Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000

Antrenörlük Eğitimi : 2000.000

61: Adana Çukuroava Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :260.000

Antrenörlük Eğitimi : 2000.000

Milli-Spor Çıkışlı :180.000

Engelli : 100.000

60: İzmir 9 Eylül Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :250.000

Antrenörlük Eğitimi:210.000

59: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :210.000

Milli :180.000

58: Karaman Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :220.000

Antrenörlük Eğitimi:220.000

Milli :150.000

57: Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Antrenörlük Eğitimi:150.000

Spor Yöneticiliği : 150.000

İşe Alım: 150.000

Milli :150.000

56: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000

Antrenörlük Eğitimi:180.000

Spor Yöneticiliği : 180.000

Milli :150.000

55: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000

Spor Yöneticiliği : 180.000

Milli-Spor Çıkışlı :150.000

Engelli : 100.000

54: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000

Antrenörlük Eğitimi:180.000

Spor Yöneticiliği : 180.000

Milli-Spor Çıkışlı :150.000

Engelli : 100.000

53: Kırşehir Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000

Antrenörlük Eğitimi:150.000

Spor Yöneticiliği : 150.000

Milli :150.000

Engelli : 100.000

52: Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :230.000

Milli – Spor Lisesi : 200.000

51: Bartın Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000

Antrenörlük Eğitimi:180.000

Spor Yöneticiliği : 180.000

İşe Alım: 180.000

Milli – Spor Lisesi : 150.000

Engelli : 100.000

50: Sakarya Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000

Antrenörlük Eğitimi:180.000

Milli – Spor Lisesi : 200.000

49: Çanakkale OMÜ Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :230.000 Milli-Spor Lisesi 230.000

Antrenörlük Eğitimi:190.000

Spor Yöneticiliği : 190.000

Milli – Spor Lisesi : 180.000

48: Mersin Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000

Antrenörlük Eğitimi:180.000

Spor Yöneticiliği : 200.000

İşe Alım: 200.000

46: Bayburt Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000

Antrenörlük Eğitimi:180.000

Milli Spor Liseli Şehit Yakını : 150.000

45: Batman Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :210.000

Antrenörlük Eğitimi:210.000

Spor Yöneticiliği : 210.000

İşe Alım: 210.000

Milli : 150.000

Spor Çıkışlı : 190.000

44: Denizli Pamukkale Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :250.000

Antrenörlük Eğitimi:200.000

Spor Yöneticiliği : 200.000

Milli ve Spor Çıkışlı : 160.000

43: Tokat GOP Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :190.000

Antrenörlük : 190.000

Engelli : 100.000

42: Erzincan Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000

Spor Yöneticiliği : 180.000

Milli : 150.000

Spor Çıkışlı : 160.000

Engelli : 100.000

41: Siirt Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Antrenörlük Eğitimi: 150.000

Spor Yöneticiliği : 150.000

Engelli : 100.000



40: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Tüm Bölümler :180.000

Milli ve Spor Çıkışlı : 150.000

Engelli : 100.000



39: Muş Alparslan Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :210.000

Antrenörlük Eğitimi: 250.000

Spor Yöneticiliği : 250.000

Milli ve Spor Çıkışlı : 150.000

Engelli : 100.000



38: Kastamonu Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :250.000

Antrenörlük Eğitimi:250.000

Spor Yöneticiliği : 250.000

Milli ve Spor Çıkışlı : 150.000

Engelli : 100.000



37: Şanlıurfa Harran Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000

Antrenörlük Eğitimi:180.000

Milli ve Spor Çıkışlı : 165.000



36: Antalya Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :220.000

Antrenörlük Eğitimi:180.000

Spor Yöneticiliği : 180.000

İşe Alım: 180.000

Milli : öğretmenlik- 200.000 diğer bölümler 150.000

Engelli : 100.000



35: Gaziantep Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :250.000

Antrenörlük Eğitimi: 250.000

Spor Yöneticiliği : 250.000

Milli : 150.000

Engelli : 100.000



34: Giresun Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Antrenörlük Eğitimi: 150.000

Engelli : 100.000



33: Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Spor Bilimleri Bölümü: 200.000

Milli ve Spor Çıkışlı : 170.000



32: Aksaray Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :210.000

Antrenörlük Eğitimi: 160.000

Spor Yöneticiliği : 210.000

Milli Sporcular : 150.000



31: Kars Kafkas Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Antrenörlük Eğitimi: 150.000

Spor Yöneticiliği : 150.000

Milli Sporcular Spor lise: 150.000



30: Bitlis Eren Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :190.000

Milli Sporcular Spor lise: 150.000/170.000



29: Çorum Hitit Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :230.000

Antrenörlük Eğitimi: 200.000

İşe Alım: 200.000

Spor Yöneticiliği : 200.000

Milli Sporcular Spor lise: 180.000

Engelli : 100.000



28: Kırıkkale Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :210.000

Antrenörlük Eğitimi: 210.000

Rekrasyon: 210.000

Milli Sporcular Spor lise: 200.000

Engelli : 100.000



27: Eskişehir Teknik Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Antrenörlük Eğitimi: 150.000

İşe Alım: 150.000

Milli Sporcular: 150.000



26: Bingöl Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000

Spor Yöneticiliği :180.000

Antrenörlük Eğitimi: 180.000

Milli Sporcular: 150.000

Engelli: 100.000



25: Afyon Kocatepe Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000

İşe Alım: 180.000

Antrenörlük Eğitimi: 180.000

Milli Sporcular: 150.000



24: İstanbul Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :300.000

Spor Yöneticiliği :300.000

Antrenörlük Eğitimi: 300.000

23: Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000 Milli: 180.000

Spor Yöneticiliği :180.000 Milli: 150.000

Engelli : 100.000



22: Balıkesir Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :160.000

Spor Yöneticiliği :160.000

Antrenörlük Eğitimi: 160.000

Spor Lisesi: 150.000

Engelli : 100.000



21: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Spor Yöneticiliği :150.000

Antrenörlük Eğitimi: 150.000

İşe Alım: 150.000

Engelli : 100.000



20: Marmara Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :280.000

Spor Yöneticiliği :240.000

Antrenörlük Eğitimi: 220.000

Milli : 180.000

Engelli : 100.000



19: Ardahan Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Spor Yöneticiliği :150.000



18: İzmir 9 Eylül Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :250.000

Antrenörlük Eğitimi: 210.000



17: Malatya İnönü Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :240.000

Engellilerde Beden Eğitimi Öğretmenliği :240.000

Antrenörlük Eğitimi: 240.000

Milli ve Spor Lisesi : 160.000

Engelli : 100.000



16: Erzurum Atatürk Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000

Spor Yöneticiliği :180.000

Antrenörlük Eğitimi: 180.000

İşe Alım: 180.000

Milli : 150.000

Engelli : 100.000



15: Elazığ Fırat Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000

Spor Yöneticiliği :200.000

Antrenörlük Eğitimi: 200.000

İşe Alım: 200.000

Milli ve Spor Lisesi : 160.000

Engelli : 100.000



14: Karabük Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :210.000

Beden Eğitimi Öğretmenliği Spor ve Milli :210.000

Antrenörlük Eğitimi: 180.000

Milli : 180.000

Engelli : 100.000



13: Ankara Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :270.000

Spor Yöneticiliği :260.000

Antrenörlük Eğitimi: 240.000

Milli : 180.000 – Spor lisesi : 220.000

Engelli : 100.000



12: Ordu Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Spor Yöneticiliği :150.000

Milli : 150.000 – Spor lisesi : 150.000

Engelli : 100.000



11: Adana Çukurova Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği : 260.000

Antrenörlük Eğitimi :200.000

Milli : 180.000 – Spor lisesi : 180.000

Engelli : 100.000



10: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği : 180.000

Antrenörlük Eğitimi :160.000

Milli : 150.000 – Spor lisesi : 160.000

Engelli : 100.000



9: Konya Selçuklu Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği : 220.000

Spor Yöneticiliği : 200.000

İşe Alım: 200.000

Antrenörlük Eğitimi :200.000

Milli ve Spor Lisesi : 150.000 – Spor lisesi : 180.000

Engelli : 100.000



8: Yozgat Bozok Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği : 200.000

Spor Yöneticiliği : 170.000

Antrenörlük Eğitimi :170.000

Milli ve Spor Lisesi : 160.000

Engelli : 100.000



7: Mardin Artuklu Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Antrenörlük Eğitimi :180.000

Milli ve Spor Lisesi : 150.000

Engelli : 100.000



6: Bursa Uludağ Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği : 240.000

Antrenörlük Eğitimi :200.000

Milli : 150.000

Engelli : 100.000



5: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği : 220.000

Spor Yöneticiliği : 220.000

İşe Alım: 220.000

Antrenörlük Eğitimi :220.000

Milli ve Spor Lisesi : 180.000

Engelli : 100.000



4: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği : 180.000

Spor Yöneticiliği : 180.000

Milli ve Spor Lisesi : 150.000

Engelli : 100.000



3: Iğdır Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği : 170,00

Antrenörlük Eğitimi : 170,00

Milli ve Spor Lisesi : 150.000

Engelli : 100.000



2: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği : 200,000

Antrenörlük Eğitimi : 150.000

Milli ve Spor Lisesi : 150.000

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Besyo Yetenek Sınav Kılavuzu 2018

1: Sinop Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Antrenörlük Eğitimi 1-2 : 180.000

Milli ve Spor Lisesi : 150.000