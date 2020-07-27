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  3. BESYO taban puanları belli oldu mu 2020? Beden Eğitimi Öğretmenliği başarı sıralaması nedir?

BESYO taban puanları belli oldu mu 2020? Beden Eğitimi Öğretmenliği başarı sıralaması nedir?

YKS sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından gözler üniversite bölümlerinin taban puanlarına çevrildi. Peki Besyo taban puanları belli oldu mu? İşte Beden eğitimi öğretmenliği başarı sıralaması nedir?

BESYO taban puanları belli oldu mu 2020? Beden Eğitimi Öğretmenliği başarı sıralaması nedir?

Yükseköğretim Kurumaları Sınavı'nın (YKS) sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesinde erişime açıldı. Adaylar YKS sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr  internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabiliyor. Tercihler 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

2020 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

BESYO TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI BELLİ OLDU MU?

BESYO 2020 taban puanları ve başarı sıralaması henüz belli olmadı. 2020 yılına ait Besyo Taban puanları açıklandığında haberimiz içinde paylaşılacaktır. Ancak, ÖSYM tarafından ön bilgi kılavuzunda paylaşılan bazı üniversiteler ve BESYO taban puanları aşağıdaki gibidir:

Bursa Uludağ Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği : 150.000
Antrenörlük Eğitimi :150.000
Milli : 150.000
Engelli : 100.000
 

69: Mersin Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000
Antrenörlük Eğitimi:150.000
Spor Yöneticiliği : 150.000
Rekrasyon:  200.000
 

68: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :250.000
Antrenörlük Eğitimi: 180.000
Spor Yöneticiliği : 180.000
Rekrasyon: 180.000
Milli Sporcular: 150.000
Spor lise: 160.000 – Öğrt: 180.000
Engelli : 100.000

BESYO taban puanları belli oldu mu 2020? Beden Eğitimi Öğretmenliği başarı sıralaması nedir?

67: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Spor Yöneticiliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi: 150.000
Rekrasyon:  150.000
Engelli : 100.000
 

66: İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Egzersiz ve Spor Bilimleri: 200.000
Milli Sporcular Spor lise: 150.000
 

65: Bartın Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :160.000
Antrenörlük Eğitimi:160.000
Spor Yöneticiliği : 160.000
Rekrasyon:  160.000
Milli – Spor Lisesi : 150.000
Engelli : 100.000
 

64: Gümüşhane Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi:150.000
Spor Yöneticiliği: 150.000
 

63: Kars Kafkas  Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi: 150.000
Spor Yöneticiliği : 150.000
Milli Sporcular Spor lise: 150.000
 

62: Edirne Trakya Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi: 150.000
Rekrasyon: 150.000
Spor Yöneticiliği : 150.000
Milli Sporcular Spor lise: 150.000
Engelli : 100.000
 

61: Tunceli Munzur Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000
Spor Yöneticiliği :200.000
Spor Lisesi – Mili : 180.000
Engelli : 100.000
 

60: Adıyaman Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi:180.000
Milli – Spor Lisesi :160.000
 

59: Bayburt Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000
Antrenörlük Eğitimi:150.000
Spor Yöneticiliği: 150.000
Milli Spor Liseli Şehit Yakını : 150.000
 

58: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği : 150.000
Antrenörlük Eğitimi :150.000
Milli  : 150.000 – Spor lisesi : 150.000
Engelli : 100.000
 

57: Afyon Kocatepe Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Rekrasyon: 150.000
Antrenörlük Eğitimi: 150.000
Milli Sporcular: 150.000
 

56: Düzce Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :230.000
Antrenörlük Eğitimi:220.000
Spor Yöneticiliği : 220.000
Milli :150.000
 

55: Diyarbakır Dicle Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi: 150.000
Spor Yöneticiliği : 150.000
Milli Sporcular Spor lise: 150.000
Engelli : 100.000

54: Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Milli – Spor Lisesi : 150.000

53 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi:180.000
Spor Yöneticiliği : 180.000
Milli :150.000

52: Karaman Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000
Antrenörlük Eğitimi:200.000
Milli ve spor :150.000

51: Ordu Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Spor Yöneticiliği :150.000
Milli  : 150.000 – Spor lisesi : 150.000
Engelli : 100.000

50: Çorum Hitit Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi: 150.000
Rekrasyon: 150.000
Spor Yöneticiliği : 150.000
Milli Sporcular Spor lise: 180.000
Engelli : 100.000

49: Kırıkkale Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000
Antrenörlük Eğitimi:150.000
Rekrasyon: 150.000
Milli Spor  :150.000

48: Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Spor Bilimleri Bölümü: 200.000
Milli ve Spor Çıkışlı : 170.000

47: Sakarya Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000 
Antrenörlük Eğitimi:180.000 

46: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Milli :150.000

45: Aksaray  Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi: 150.000
Spor Yöneticiliği : 150.000
Milli Sporcular : 150.000

44: Adana Çukuroava Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi : 150.000
Milli-Spor Çıkışlı :150.000

43: Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi:150.000
Spor Yöneticiliği : 150.000
Rekrasyon:  150.000
Milli :150.000

42: Ardahan Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :160.000
Spor Yöneticiliği :160.000
Spor Lisesi – Milli : 150.000

41: Ankara Gazi Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği : 230.00
Antrenörlük Eğitimi: 200.000
Olimpik Milli Sporcular: 180.000
Milli Sporcular: 190.000

40: Muş Alparslan Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :210.000
Antrenörlük Eğitimi: 200.000
Spor Yöneticiliği : 190.000
Milli: 150.000
Spor Çıkışlı : 170.000

39: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği : 200,000 
Antrenörlük Eğitimi : 150.000
Milli ve Spor Lisesi : 180.000

38: Ankara Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :230.000
Spor Yöneticiliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi: 220.000

BESYO taban puanları belli oldu mu 2020? Beden Eğitimi Öğretmenliği başarı sıralaması nedir?

37: Kayseri Erciyes Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi : 180.000
Spor Yöneticiliği: 180.000
Rekrasyon: 180.000

36: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi:150.000
Milli – Spor Lisesi :150.000
Engelli: 100.000

35: Erzincan Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Spor Yöneticiliği : 180.000
Milli : 150.000
Spor Çıkışlı : 160.000
Engelli : 100.000

34: Amasya Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Milli – Spor Lisesi :150.000

33: Kahraman Maraş Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi : 180.000
Milli: 150.000

32: Eskişehir Teknik Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi: 150.000
Rekrasyon:  150.000
Milli Sporcular: 150.00

Eskişehir Teknik Üniversitesi Besyo Yetenek Sınav Kılavuzu 2019

31: Malatya İnönü Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :240.000
Engellilerde Beden Eğitimi Öğretmenliği :240.000
Antrenörlük Eğitimi: 240.000
Milli : 150.000 
Spor Lisesi  : 180.000 
Engelli : 100.000

30: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi: 150.000
Milli – Spor Lisesi : 150.000
Engelli: 100.000

29: Bingöl Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Spor Yöneticiliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi: 180.000
Milli Sporcular ve Spor: 150.000
Engelli: 100.000

28: Şanlıurfa Harran Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği : 200.000 Spor-Milli: 165.000
Antrenörlük Eğitimi:180.000
Antrenörlük Eğitimi 2. Öğretim :150.000
Engelli : 100.000

27: Bitlis Eren Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Milli Sporcular :150.000
Spor lise: 170.000

26: Tokat GOP Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Antrenörlük  : 150.000
Engelli : 100.000

25: Hatay MKÜ Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi : 150.000
Spor Yöneticiliği: 150.000
Rekrasyon: 150.000
Milli –150.000
Spor Lisesi :150.000
Engelli: 100.000

24: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği : 220.000
Spor Yöneticiliği : 220.000
İşe Alım:  220.000
Antrenörlük Eğitimi :220.000
Milli ve Spor Lisesi : 180.000
Engelli : 100.000

23: Kırşehir Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi:150.000
Spor Yöneticiliği : 150.000
Milli :150.000
Engelli : 100.000

22: Denizli Pamukkale Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi: 150.000
Milli ve Spor Çıkışlı : 150.000

21: Kastamonu Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000
Antrenörlük Eğitimi:150.000
Spor Yöneticiliği : 150.000
Engelli : 100.000

20: Antalya Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi:150.000
Spor Yöneticiliği : 150.000
Rekrasyon: 150.000

19: Siirt Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi: 150.000
Spor Yöneticiliği : 150.000

18: Giresun Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi: 150.000

17: Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :170.000
Milli: 150.000
Spor Yöneticiliği :160.000 
Engelli : 100.000

16: Gaziantep Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği  :220.000
Spor Yöneticiliği : 220.000
Antrenörlük Eğitimi:220.000
Milli –150.000
Engelli: 100.000

15: Iğdır Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000
Antrenörlük Eğitimi:180.000
Milli – Spor: 160.000

14: Tekirdağ NK Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği  :180.000
Spor Yöneticiliği : 180.000 
Milli –150.000
Spor Lisesi :150.000
Engelli: 100.000

13: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Milli –150.000
Spor Lisesi :150.000
Engelli: 100.000

12: Nevşehir Hacı Bekraş-ı Veli Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000
Antrenörlük Eğitimi:180.000
Milli – Ant: 160.000 Öğrt: 180.000
Spor Lisesi : Ant: 160.000 Öğrt: 180.000

11: Karabük Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi:160.000
Milli –150.000
Spor Lisesi :150.000
Engelli: 100.000

10: Erzurum Atatürk Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği  :150.000
Spor Yöneticiliği : 150.000 
Antrenörlük Eğitimi:150.000 
Rekrasyon: 150.000 
Milli –150.000
Spor Lisesi :150.000
Engelli: 100.000

9: Ankara Hacettepe Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :TYT sınavına girmiş ve en düşük üçyüzbininci (300.000) başarı sırasına sahip olmak
Antrenörlük Eğitimi:230.000
Rekrasyon: 230.000

8: Elazığ Fırat Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Spor Yöneticiliği : 150.000
Antrenörlük Eğitimi:150.000
Rekrasyon: 150.000
Milli –150.000
Spor Lisesi :150.000
Engelli: 100.000

7: Batman Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Spor Yöneticiliği : 150.000
Antrenörlük Eğitimi:150.000
Milli –150.000
Spor Lisesi :150.000
Engelli: 100.000

6: Sinop Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Antrenörlük Eğitimi:180.000 
Milli – Spor Lisesi : 150.000

5: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :230.000 
Spor Yöneticiliği : 220.000 
Antrenörlük Eğitimi:220.000 
Spor Yöneticiliği İÖ : 210.000 
Antrenörlük Eğitimi İÖ :210.000
Rekrasyon: 180.000 

4: Konya Selçuk Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :210.000
Spor Yöneticiliği : 190.000
Antrenörlük Eğitimi:190.000
Rekrasyon: 180.000
Milli –150.000
Spor Lisesi :180.000 
Engelli: 100.000

3: Şırnak Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.00

2: İstanbul Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :270.000
Spor Yöneticiliği : 250.000
Antrenörlük Eğitimi:250.000
Milli – Spor Lisesi :180.000 öğretmenlik 200
Engelli: 100.000

1: İzmir 9 Eylül Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000 
Antrenörlük Eğitimi:150.000 
Milli-Spor Çıkışlı :Öğretmenlik 150.000- Antrenörlük 150.000 
Engelli : 100.000
İzmir 9 Eylül Üniversitesi Besyo Yetenek Sınav Kılavuzu 2019

2018 BESYO TABAN PUANLARI

68: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi:180.000
Milli – Spor Lisesi :150.000
Engelli: 100.000

67: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000
Antrenörlük Eğitimi:180.000
Milli – Spor Lisesi :170.000
Engelli: 100.000

66: Adıyaman Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi:180.000
Milli – Spor Lisesi :160.000

65: Kırıkkale Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :210.000
Antrenörlük Eğitimi:210.000
İşe Alım: 210.000
Milli :200.000

64: Amasya Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :230.000
Milli – Spor Lisesi :200.000

63: Düzce Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :240.000
Antrenörlük Eğitimi:220.000
Spor Yöneticiliği : 240.000
Milli :150.000

62: Kahraman Maraş Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000
Antrenörlük Eğitimi : 2000.000

61: Adana Çukuroava Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :260.000
Antrenörlük Eğitimi : 2000.000
Milli-Spor Çıkışlı :180.000
Engelli : 100.000

60: İzmir 9 Eylül Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :250.000
Antrenörlük Eğitimi:210.000

59: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :210.000
Milli :180.000

58: Karaman Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :220.000
Antrenörlük Eğitimi:220.000
Milli :150.000

57: Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi:150.000
Spor Yöneticiliği : 150.000
İşe Alım:  150.000
Milli :150.000

56: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi:180.000
Spor Yöneticiliği : 180.000
Milli :150.000

55: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000
Spor Yöneticiliği : 180.000
Milli-Spor Çıkışlı :150.000
Engelli : 100.000

BESYO taban puanları belli oldu mu 2020? Beden Eğitimi Öğretmenliği başarı sıralaması nedir?

54: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi:180.000
Spor Yöneticiliği : 180.000
Milli-Spor Çıkışlı :150.000
Engelli : 100.000

53: Kırşehir Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi:150.000
Spor Yöneticiliği : 150.000
Milli :150.000
Engelli : 100.000

52: Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :230.000
Milli – Spor Lisesi : 200.000

51: Bartın Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi:180.000
Spor Yöneticiliği : 180.000
İşe Alım:  180.000
Milli – Spor Lisesi : 150.000
Engelli : 100.000

50: Sakarya Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000 
Antrenörlük Eğitimi:180.000 
Milli – Spor Lisesi : 200.000

49: Çanakkale OMÜ Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :230.000 Milli-Spor Lisesi 230.000
Antrenörlük Eğitimi:190.000
Spor Yöneticiliği : 190.000
Milli – Spor Lisesi : 180.000

48: Mersin Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000
Antrenörlük Eğitimi:180.000
Spor Yöneticiliği : 200.000
İşe Alım:  200.000

46: Bayburt Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi:180.000
Milli Spor Liseli Şehit Yakını : 150.000

45: Batman Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :210.000
Antrenörlük Eğitimi:210.000
Spor Yöneticiliği : 210.000
İşe Alım:  210.000
Milli : 150.000
Spor Çıkışlı : 190.000

44: Denizli Pamukkale Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :250.000
Antrenörlük Eğitimi:200.000
Spor Yöneticiliği : 200.000
Milli ve Spor Çıkışlı : 160.000

43: Tokat GOP Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :190.000
Antrenörlük  : 190.000
Engelli : 100.000

42: Erzincan Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Spor Yöneticiliği : 180.000
Milli : 150.000
Spor Çıkışlı : 160.000
Engelli : 100.000

41: Siirt Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi: 150.000
Spor Yöneticiliği : 150.000
Engelli : 100.000
 
40: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Tüm Bölümler :180.000
Milli ve Spor Çıkışlı : 150.000
Engelli : 100.000
 

39: Muş Alparslan Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :210.000
Antrenörlük Eğitimi: 250.000
Spor Yöneticiliği : 250.000
Milli ve Spor Çıkışlı : 150.000
Engelli : 100.000
 

38: Kastamonu Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :250.000
Antrenörlük Eğitimi:250.000
Spor Yöneticiliği : 250.000
Milli ve Spor Çıkışlı : 150.000
Engelli : 100.000
 

37: Şanlıurfa Harran Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi:180.000
Milli ve Spor Çıkışlı : 165.000
 

36: Antalya Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :220.000
Antrenörlük Eğitimi:180.000
Spor Yöneticiliği : 180.000
İşe Alım: 180.000
Milli : öğretmenlik- 200.000 diğer bölümler 150.000
Engelli : 100.000
 

35: Gaziantep Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :250.000
Antrenörlük Eğitimi: 250.000
Spor Yöneticiliği : 250.000
Milli : 150.000
Engelli : 100.000
 

34: Giresun Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi: 150.000
Engelli : 100.000
 

33: Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Spor Bilimleri Bölümü: 200.000
Milli ve Spor Çıkışlı : 170.000
 

32: Aksaray  Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :210.000
Antrenörlük Eğitimi: 160.000
Spor Yöneticiliği : 210.000
Milli Sporcular : 150.000
 

31: Kars Kafkas  Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi: 150.000
Spor Yöneticiliği : 150.000
Milli Sporcular Spor lise: 150.000
 

30: Bitlis Eren Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :190.000
Milli Sporcular Spor lise: 150.000/170.000
 

29: Çorum Hitit Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :230.000
Antrenörlük Eğitimi: 200.000
İşe Alım:  200.000
Spor Yöneticiliği : 200.000
Milli Sporcular Spor lise: 180.000
Engelli : 100.000
 

28: Kırıkkale Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :210.000
Antrenörlük Eğitimi: 210.000
Rekrasyon:  210.000
Milli Sporcular Spor lise: 200.000
Engelli : 100.000
 

27: Eskişehir Teknik Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi: 150.000
İşe Alım:  150.000
Milli Sporcular: 150.000
 

26: Bingöl Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Spor Yöneticiliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi: 180.000
Milli Sporcular: 150.000
Engelli: 100.000
 

25: Afyon Kocatepe Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
İşe Alım: 180.000
Antrenörlük Eğitimi: 180.000
Milli Sporcular: 150.000
 

24: İstanbul Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :300.000
Spor Yöneticiliği :300.000
Antrenörlük Eğitimi: 300.000
23: Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000 Milli: 180.000
Spor Yöneticiliği :180.000 Milli: 150.000
Engelli : 100.000
 

22: Balıkesir Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :160.000
Spor Yöneticiliği :160.000
Antrenörlük Eğitimi: 160.000
Spor Lisesi: 150.000
Engelli : 100.000
 

21: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Spor Yöneticiliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi: 150.000
İşe Alım:  150.000
Engelli : 100.000
 

20: Marmara Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :280.000
Spor Yöneticiliği :240.000
Antrenörlük Eğitimi: 220.000
Milli  : 180.000 
Engelli : 100.000
 

19: Ardahan Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Spor Yöneticiliği :150.000
 

18: İzmir 9 Eylül Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :250.000
Antrenörlük Eğitimi: 210.000
 

17: Malatya İnönü Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :240.000
Engellilerde Beden Eğitimi Öğretmenliği :240.000
Antrenörlük Eğitimi: 240.000
Milli ve Spor Lisesi  : 160.000 
Engelli : 100.000
 

16: Erzurum Atatürk Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Spor Yöneticiliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi: 180.000
İşe Alım:  180.000
Milli  : 150.000 
Engelli : 100.000
 

15: Elazığ Fırat Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000
Spor Yöneticiliği :200.000
Antrenörlük Eğitimi: 200.000
İşe Alım:  200.000
Milli ve Spor Lisesi : 160.000 
Engelli : 100.000
 

14: Karabük Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :210.000
Beden Eğitimi Öğretmenliği Spor ve Milli :210.000
Antrenörlük Eğitimi: 180.000
Milli  : 180.000 
Engelli : 100.000
 

13: Ankara Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :270.000
Spor Yöneticiliği :260.000
Antrenörlük Eğitimi: 240.000
Milli  : 180.000 – Spor lisesi : 220.000
Engelli : 100.000
 

12: Ordu Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Spor Yöneticiliği :150.000
Milli  : 150.000 – Spor lisesi : 150.000
Engelli : 100.000
 

11: Adana Çukurova Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği : 260.000
Antrenörlük Eğitimi :200.000
Milli  : 180.000 – Spor lisesi : 180.000
Engelli : 100.000
 

10: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği : 180.000
Antrenörlük Eğitimi :160.000
Milli  : 150.000 – Spor lisesi : 160.000
Engelli : 100.000
 

9: Konya Selçuklu Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği : 220.000
Spor Yöneticiliği : 200.000
İşe Alım:  200.000
Antrenörlük Eğitimi :200.000
Milli ve Spor Lisesi : 150.000 – Spor lisesi : 180.000
Engelli : 100.000
 

8: Yozgat Bozok Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği : 200.000
Spor Yöneticiliği : 170.000
Antrenörlük Eğitimi :170.000
Milli ve Spor Lisesi : 160.000
Engelli : 100.000
 

7: Mardin Artuklu Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Antrenörlük Eğitimi :180.000
Milli ve Spor Lisesi : 150.000
Engelli : 100.000
 

6: Bursa Uludağ Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği : 240.000
Antrenörlük Eğitimi :200.000
Milli : 150.000
Engelli : 100.000
 

5: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği : 220.000
Spor Yöneticiliği : 220.000
İşe Alım:  220.000
Antrenörlük Eğitimi :220.000
Milli ve Spor Lisesi : 180.000
Engelli : 100.000
 

4: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği : 180.000
Spor Yöneticiliği : 180.000
Milli ve Spor Lisesi : 150.000
Engelli : 100.000
 

3: Iğdır Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği : 170,00
Antrenörlük Eğitimi : 170,00
Milli ve Spor Lisesi : 150.000
Engelli : 100.000
 

2: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Beden Eğitimi Öğretmenliği : 200,000 
Antrenörlük Eğitimi : 150.000
Milli ve Spor Lisesi : 150.000
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Besyo Yetenek Sınav Kılavuzu 2018

1: Sinop Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018

Antrenörlük Eğitimi 1-2 : 180.000 
Milli ve Spor Lisesi : 150.000

BESYO taban puanları belli oldu mu 2020? Beden Eğitimi Öğretmenliği başarı sıralaması nedir?

Gülistan Başköy
Gündem Editörü


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