BESYO taban puanları belli oldu mu 2020? Beden Eğitimi Öğretmenliği başarı sıralaması nedir?
YKS sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından gözler üniversite bölümlerinin taban puanlarına çevrildi. Peki Besyo taban puanları belli oldu mu? İşte Beden eğitimi öğretmenliği başarı sıralaması nedir?
Yükseköğretim Kurumaları Sınavı'nın (YKS) sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesinde erişime açıldı. Adaylar YKS sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabiliyor. Tercihler 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak.
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BESYO TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI BELLİ OLDU MU?
BESYO 2020 taban puanları ve başarı sıralaması henüz belli olmadı. 2020 yılına ait Besyo Taban puanları açıklandığında haberimiz içinde paylaşılacaktır. Ancak, ÖSYM tarafından ön bilgi kılavuzunda paylaşılan bazı üniversiteler ve BESYO taban puanları aşağıdaki gibidir:
Bursa Uludağ Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği : 150.000
Antrenörlük Eğitimi :150.000
Milli : 150.000
Engelli : 100.000
69: Mersin Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000
Antrenörlük Eğitimi:150.000
Spor Yöneticiliği : 150.000
Rekrasyon: 200.000
68: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :250.000
Antrenörlük Eğitimi: 180.000
Spor Yöneticiliği : 180.000
Rekrasyon: 180.000
Milli Sporcular: 150.000
Spor lise: 160.000 – Öğrt: 180.000
Engelli : 100.000
67: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Spor Yöneticiliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi: 150.000
Rekrasyon: 150.000
Engelli : 100.000
66: İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Egzersiz ve Spor Bilimleri: 200.000
Milli Sporcular Spor lise: 150.000
65: Bartın Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :160.000
Antrenörlük Eğitimi:160.000
Spor Yöneticiliği : 160.000
Rekrasyon: 160.000
Milli – Spor Lisesi : 150.000
Engelli : 100.000
64: Gümüşhane Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi:150.000
Spor Yöneticiliği: 150.000
63: Kars Kafkas Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi: 150.000
Spor Yöneticiliği : 150.000
Milli Sporcular Spor lise: 150.000
62: Edirne Trakya Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi: 150.000
Rekrasyon: 150.000
Spor Yöneticiliği : 150.000
Milli Sporcular Spor lise: 150.000
Engelli : 100.000
61: Tunceli Munzur Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000
Spor Yöneticiliği :200.000
Spor Lisesi – Mili : 180.000
Engelli : 100.000
60: Adıyaman Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi:180.000
Milli – Spor Lisesi :160.000
59: Bayburt Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000
Antrenörlük Eğitimi:150.000
Spor Yöneticiliği: 150.000
Milli Spor Liseli Şehit Yakını : 150.000
58: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği : 150.000
Antrenörlük Eğitimi :150.000
Milli : 150.000 – Spor lisesi : 150.000
Engelli : 100.000
57: Afyon Kocatepe Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Rekrasyon: 150.000
Antrenörlük Eğitimi: 150.000
Milli Sporcular: 150.000
56: Düzce Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :230.000
Antrenörlük Eğitimi:220.000
Spor Yöneticiliği : 220.000
Milli :150.000
55: Diyarbakır Dicle Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi: 150.000
Spor Yöneticiliği : 150.000
Milli Sporcular Spor lise: 150.000
Engelli : 100.000
54: Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Milli – Spor Lisesi : 150.000
53 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi:180.000
Spor Yöneticiliği : 180.000
Milli :150.000
52: Karaman Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000
Antrenörlük Eğitimi:200.000
Milli ve spor :150.000
51: Ordu Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Spor Yöneticiliği :150.000
Milli : 150.000 – Spor lisesi : 150.000
Engelli : 100.000
50: Çorum Hitit Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi: 150.000
Rekrasyon: 150.000
Spor Yöneticiliği : 150.000
Milli Sporcular Spor lise: 180.000
Engelli : 100.000
49: Kırıkkale Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000
Antrenörlük Eğitimi:150.000
Rekrasyon: 150.000
Milli Spor :150.000
48: Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Spor Bilimleri Bölümü: 200.000
Milli ve Spor Çıkışlı : 170.000
47: Sakarya Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi:180.000
46: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Milli :150.000
45: Aksaray Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi: 150.000
Spor Yöneticiliği : 150.000
Milli Sporcular : 150.000
44: Adana Çukuroava Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi : 150.000
Milli-Spor Çıkışlı :150.000
43: Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi:150.000
Spor Yöneticiliği : 150.000
Rekrasyon: 150.000
Milli :150.000
42: Ardahan Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :160.000
Spor Yöneticiliği :160.000
Spor Lisesi – Milli : 150.000
41: Ankara Gazi Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği : 230.00
Antrenörlük Eğitimi: 200.000
Olimpik Milli Sporcular: 180.000
Milli Sporcular: 190.000
40: Muş Alparslan Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :210.000
Antrenörlük Eğitimi: 200.000
Spor Yöneticiliği : 190.000
Milli: 150.000
Spor Çıkışlı : 170.000
39: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği : 200,000
Antrenörlük Eğitimi : 150.000
Milli ve Spor Lisesi : 180.000
38: Ankara Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :230.000
Spor Yöneticiliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi: 220.000
37: Kayseri Erciyes Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi : 180.000
Spor Yöneticiliği: 180.000
Rekrasyon: 180.000
36: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi:150.000
Milli – Spor Lisesi :150.000
Engelli: 100.000
35: Erzincan Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Spor Yöneticiliği : 180.000
Milli : 150.000
Spor Çıkışlı : 160.000
Engelli : 100.000
34: Amasya Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Milli – Spor Lisesi :150.000
33: Kahraman Maraş Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi : 180.000
Milli: 150.000
32: Eskişehir Teknik Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi: 150.000
Rekrasyon: 150.000
Milli Sporcular: 150.00
Eskişehir Teknik Üniversitesi Besyo Yetenek Sınav Kılavuzu 2019
31: Malatya İnönü Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :240.000
Engellilerde Beden Eğitimi Öğretmenliği :240.000
Antrenörlük Eğitimi: 240.000
Milli : 150.000
Spor Lisesi : 180.000
Engelli : 100.000
30: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi: 150.000
Milli – Spor Lisesi : 150.000
Engelli: 100.000
29: Bingöl Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Spor Yöneticiliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi: 180.000
Milli Sporcular ve Spor: 150.000
Engelli: 100.000
28: Şanlıurfa Harran Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği : 200.000 Spor-Milli: 165.000
Antrenörlük Eğitimi:180.000
Antrenörlük Eğitimi 2. Öğretim :150.000
Engelli : 100.000
27: Bitlis Eren Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Milli Sporcular :150.000
Spor lise: 170.000
26: Tokat GOP Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Antrenörlük : 150.000
Engelli : 100.000
25: Hatay MKÜ Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi : 150.000
Spor Yöneticiliği: 150.000
Rekrasyon: 150.000
Milli –150.000
Spor Lisesi :150.000
Engelli: 100.000
24: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği : 220.000
Spor Yöneticiliği : 220.000
İşe Alım: 220.000
Antrenörlük Eğitimi :220.000
Milli ve Spor Lisesi : 180.000
Engelli : 100.000
23: Kırşehir Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi:150.000
Spor Yöneticiliği : 150.000
Milli :150.000
Engelli : 100.000
22: Denizli Pamukkale Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi: 150.000
Milli ve Spor Çıkışlı : 150.000
21: Kastamonu Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000
Antrenörlük Eğitimi:150.000
Spor Yöneticiliği : 150.000
Engelli : 100.000
20: Antalya Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi:150.000
Spor Yöneticiliği : 150.000
Rekrasyon: 150.000
19: Siirt Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi: 150.000
Spor Yöneticiliği : 150.000
18: Giresun Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi: 150.000
17: Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :170.000
Milli: 150.000
Spor Yöneticiliği :160.000
Engelli : 100.000
16: Gaziantep Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :220.000
Spor Yöneticiliği : 220.000
Antrenörlük Eğitimi:220.000
Milli –150.000
Engelli: 100.000
15: Iğdır Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000
Antrenörlük Eğitimi:180.000
Milli – Spor: 160.000
14: Tekirdağ NK Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Spor Yöneticiliği : 180.000
Milli –150.000
Spor Lisesi :150.000
Engelli: 100.000
13: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Milli –150.000
Spor Lisesi :150.000
Engelli: 100.000
12: Nevşehir Hacı Bekraş-ı Veli Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000
Antrenörlük Eğitimi:180.000
Milli – Ant: 160.000 Öğrt: 180.000
Spor Lisesi : Ant: 160.000 Öğrt: 180.000
11: Karabük Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi:160.000
Milli –150.000
Spor Lisesi :150.000
Engelli: 100.000
10: Erzurum Atatürk Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Spor Yöneticiliği : 150.000
Antrenörlük Eğitimi:150.000
Rekrasyon: 150.000
Milli –150.000
Spor Lisesi :150.000
Engelli: 100.000
9: Ankara Hacettepe Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :TYT sınavına girmiş ve en düşük üçyüzbininci (300.000) başarı sırasına sahip olmak
Antrenörlük Eğitimi:230.000
Rekrasyon: 230.000
8: Elazığ Fırat Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Spor Yöneticiliği : 150.000
Antrenörlük Eğitimi:150.000
Rekrasyon: 150.000
Milli –150.000
Spor Lisesi :150.000
Engelli: 100.000
7: Batman Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Spor Yöneticiliği : 150.000
Antrenörlük Eğitimi:150.000
Milli –150.000
Spor Lisesi :150.000
Engelli: 100.000
6: Sinop Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Antrenörlük Eğitimi:180.000
Milli – Spor Lisesi : 150.000
5: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :230.000
Spor Yöneticiliği : 220.000
Antrenörlük Eğitimi:220.000
Spor Yöneticiliği İÖ : 210.000
Antrenörlük Eğitimi İÖ :210.000
Rekrasyon: 180.000
4: Konya Selçuk Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :210.000
Spor Yöneticiliği : 190.000
Antrenörlük Eğitimi:190.000
Rekrasyon: 180.000
Milli –150.000
Spor Lisesi :180.000
Engelli: 100.000
3: Şırnak Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.00
2: İstanbul Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :270.000
Spor Yöneticiliği : 250.000
Antrenörlük Eğitimi:250.000
Milli – Spor Lisesi :180.000 öğretmenlik 200
Engelli: 100.000
1: İzmir 9 Eylül Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi:150.000
Milli-Spor Çıkışlı :Öğretmenlik 150.000- Antrenörlük 150.000
Engelli : 100.000
İzmir 9 Eylül Üniversitesi Besyo Yetenek Sınav Kılavuzu 2019
2018 BESYO TABAN PUANLARI
68: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi:180.000
Milli – Spor Lisesi :150.000
Engelli: 100.000
67: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000
Antrenörlük Eğitimi:180.000
Milli – Spor Lisesi :170.000
Engelli: 100.000
66: Adıyaman Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi:180.000
Milli – Spor Lisesi :160.000
65: Kırıkkale Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :210.000
Antrenörlük Eğitimi:210.000
İşe Alım: 210.000
Milli :200.000
64: Amasya Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :230.000
Milli – Spor Lisesi :200.000
63: Düzce Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :240.000
Antrenörlük Eğitimi:220.000
Spor Yöneticiliği : 240.000
Milli :150.000
62: Kahraman Maraş Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000
Antrenörlük Eğitimi : 2000.000
61: Adana Çukuroava Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :260.000
Antrenörlük Eğitimi : 2000.000
Milli-Spor Çıkışlı :180.000
Engelli : 100.000
60: İzmir 9 Eylül Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :250.000
Antrenörlük Eğitimi:210.000
59: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :210.000
Milli :180.000
58: Karaman Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :220.000
Antrenörlük Eğitimi:220.000
Milli :150.000
57: Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi:150.000
Spor Yöneticiliği : 150.000
İşe Alım: 150.000
Milli :150.000
56: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi:180.000
Spor Yöneticiliği : 180.000
Milli :150.000
55: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000
Spor Yöneticiliği : 180.000
Milli-Spor Çıkışlı :150.000
Engelli : 100.000
54: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi:180.000
Spor Yöneticiliği : 180.000
Milli-Spor Çıkışlı :150.000
Engelli : 100.000
53: Kırşehir Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi:150.000
Spor Yöneticiliği : 150.000
Milli :150.000
Engelli : 100.000
52: Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :230.000
Milli – Spor Lisesi : 200.000
51: Bartın Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi:180.000
Spor Yöneticiliği : 180.000
İşe Alım: 180.000
Milli – Spor Lisesi : 150.000
Engelli : 100.000
50: Sakarya Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi:180.000
Milli – Spor Lisesi : 200.000
49: Çanakkale OMÜ Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :230.000 Milli-Spor Lisesi 230.000
Antrenörlük Eğitimi:190.000
Spor Yöneticiliği : 190.000
Milli – Spor Lisesi : 180.000
48: Mersin Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000
Antrenörlük Eğitimi:180.000
Spor Yöneticiliği : 200.000
İşe Alım: 200.000
46: Bayburt Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi:180.000
Milli Spor Liseli Şehit Yakını : 150.000
45: Batman Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :210.000
Antrenörlük Eğitimi:210.000
Spor Yöneticiliği : 210.000
İşe Alım: 210.000
Milli : 150.000
Spor Çıkışlı : 190.000
44: Denizli Pamukkale Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :250.000
Antrenörlük Eğitimi:200.000
Spor Yöneticiliği : 200.000
Milli ve Spor Çıkışlı : 160.000
43: Tokat GOP Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :190.000
Antrenörlük : 190.000
Engelli : 100.000
42: Erzincan Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Spor Yöneticiliği : 180.000
Milli : 150.000
Spor Çıkışlı : 160.000
Engelli : 100.000
41: Siirt Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi: 150.000
Spor Yöneticiliği : 150.000
Engelli : 100.000
40: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Tüm Bölümler :180.000
Milli ve Spor Çıkışlı : 150.000
Engelli : 100.000
39: Muş Alparslan Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :210.000
Antrenörlük Eğitimi: 250.000
Spor Yöneticiliği : 250.000
Milli ve Spor Çıkışlı : 150.000
Engelli : 100.000
38: Kastamonu Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :250.000
Antrenörlük Eğitimi:250.000
Spor Yöneticiliği : 250.000
Milli ve Spor Çıkışlı : 150.000
Engelli : 100.000
37: Şanlıurfa Harran Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi:180.000
Milli ve Spor Çıkışlı : 165.000
36: Antalya Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :220.000
Antrenörlük Eğitimi:180.000
Spor Yöneticiliği : 180.000
İşe Alım: 180.000
Milli : öğretmenlik- 200.000 diğer bölümler 150.000
Engelli : 100.000
35: Gaziantep Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :250.000
Antrenörlük Eğitimi: 250.000
Spor Yöneticiliği : 250.000
Milli : 150.000
Engelli : 100.000
34: Giresun Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi: 150.000
Engelli : 100.000
33: Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Spor Bilimleri Bölümü: 200.000
Milli ve Spor Çıkışlı : 170.000
32: Aksaray Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :210.000
Antrenörlük Eğitimi: 160.000
Spor Yöneticiliği : 210.000
Milli Sporcular : 150.000
31: Kars Kafkas Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi: 150.000
Spor Yöneticiliği : 150.000
Milli Sporcular Spor lise: 150.000
30: Bitlis Eren Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :190.000
Milli Sporcular Spor lise: 150.000/170.000
29: Çorum Hitit Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :230.000
Antrenörlük Eğitimi: 200.000
İşe Alım: 200.000
Spor Yöneticiliği : 200.000
Milli Sporcular Spor lise: 180.000
Engelli : 100.000
28: Kırıkkale Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :210.000
Antrenörlük Eğitimi: 210.000
Rekrasyon: 210.000
Milli Sporcular Spor lise: 200.000
Engelli : 100.000
27: Eskişehir Teknik Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi: 150.000
İşe Alım: 150.000
Milli Sporcular: 150.000
26: Bingöl Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Spor Yöneticiliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi: 180.000
Milli Sporcular: 150.000
Engelli: 100.000
25: Afyon Kocatepe Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
İşe Alım: 180.000
Antrenörlük Eğitimi: 180.000
Milli Sporcular: 150.000
24: İstanbul Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :300.000
Spor Yöneticiliği :300.000
Antrenörlük Eğitimi: 300.000
23: Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000 Milli: 180.000
Spor Yöneticiliği :180.000 Milli: 150.000
Engelli : 100.000
22: Balıkesir Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :160.000
Spor Yöneticiliği :160.000
Antrenörlük Eğitimi: 160.000
Spor Lisesi: 150.000
Engelli : 100.000
21: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Spor Yöneticiliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi: 150.000
İşe Alım: 150.000
Engelli : 100.000
20: Marmara Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :280.000
Spor Yöneticiliği :240.000
Antrenörlük Eğitimi: 220.000
Milli : 180.000
Engelli : 100.000
19: Ardahan Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Spor Yöneticiliği :150.000
18: İzmir 9 Eylül Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :250.000
Antrenörlük Eğitimi: 210.000
17: Malatya İnönü Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :240.000
Engellilerde Beden Eğitimi Öğretmenliği :240.000
Antrenörlük Eğitimi: 240.000
Milli ve Spor Lisesi : 160.000
Engelli : 100.000
16: Erzurum Atatürk Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Spor Yöneticiliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi: 180.000
İşe Alım: 180.000
Milli : 150.000
Engelli : 100.000
15: Elazığ Fırat Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000
Spor Yöneticiliği :200.000
Antrenörlük Eğitimi: 200.000
İşe Alım: 200.000
Milli ve Spor Lisesi : 160.000
Engelli : 100.000
14: Karabük Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :210.000
Beden Eğitimi Öğretmenliği Spor ve Milli :210.000
Antrenörlük Eğitimi: 180.000
Milli : 180.000
Engelli : 100.000
13: Ankara Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :270.000
Spor Yöneticiliği :260.000
Antrenörlük Eğitimi: 240.000
Milli : 180.000 – Spor lisesi : 220.000
Engelli : 100.000
12: Ordu Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Spor Yöneticiliği :150.000
Milli : 150.000 – Spor lisesi : 150.000
Engelli : 100.000
11: Adana Çukurova Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği : 260.000
Antrenörlük Eğitimi :200.000
Milli : 180.000 – Spor lisesi : 180.000
Engelli : 100.000
10: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği : 180.000
Antrenörlük Eğitimi :160.000
Milli : 150.000 – Spor lisesi : 160.000
Engelli : 100.000
9: Konya Selçuklu Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği : 220.000
Spor Yöneticiliği : 200.000
İşe Alım: 200.000
Antrenörlük Eğitimi :200.000
Milli ve Spor Lisesi : 150.000 – Spor lisesi : 180.000
Engelli : 100.000
8: Yozgat Bozok Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği : 200.000
Spor Yöneticiliği : 170.000
Antrenörlük Eğitimi :170.000
Milli ve Spor Lisesi : 160.000
Engelli : 100.000
7: Mardin Artuklu Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Antrenörlük Eğitimi :180.000
Milli ve Spor Lisesi : 150.000
Engelli : 100.000
6: Bursa Uludağ Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği : 240.000
Antrenörlük Eğitimi :200.000
Milli : 150.000
Engelli : 100.000
5: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği : 220.000
Spor Yöneticiliği : 220.000
İşe Alım: 220.000
Antrenörlük Eğitimi :220.000
Milli ve Spor Lisesi : 180.000
Engelli : 100.000
4: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği : 180.000
Spor Yöneticiliği : 180.000
Milli ve Spor Lisesi : 150.000
Engelli : 100.000
3: Iğdır Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği : 170,00
Antrenörlük Eğitimi : 170,00
Milli ve Spor Lisesi : 150.000
Engelli : 100.000
2: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Beden Eğitimi Öğretmenliği : 200,000
Antrenörlük Eğitimi : 150.000
Milli ve Spor Lisesi : 150.000
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Besyo Yetenek Sınav Kılavuzu 2018
1: Sinop Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2018
Antrenörlük Eğitimi 1-2 : 180.000
Milli ve Spor Lisesi : 150.000