YKS sonuçları sabah saatlerinde açıklanması beklenen günden bir gün erken duyuruldu. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar bu kez üniversite ve bölüm tercihleri yapacaklar. Bölüm konusunda henüz karar veremeyen adaylar bölümlerin iş olanaklarını ve içeriklerini merak ediyor. Biz de sizler için Çocuk Gelişimi bölümü nedir? Çocuk Gelişimi bölümü mezunları ne iş yapar? sorularına ilişkin yanıtları haberimizde derledik.

ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ NEDİR?

Çocuk Gelişimi Bölümü, insanoğlunun doğumundan ergenlik çağının sonuna dek geçen süre zarfında geçirmiş olduğu psikolojik,biyolojik ve duygusal evrimi konu alan akademik bir disiplindir.

Gelişim sırasında, bireysel insan bağımlılıktan artan özerkliğe doğru ilerler. Öngörülebilirlik açısından kolay bir süreç gibi görülse de her çocukta farklılık gösterebilir. Aynı oranda ilerlemez ve her aşama önceki gelişimsel deneyimlerden etkilenir. Doğum öncesi yaşamdaki genetik faktörler ve olaylar gelişimsel değişiklikleri güçlü bir şekilde etkileme durumu göz önünde bulundurularak, genetik ve doğum öncesi gelişim genellikle çocuk gelişimi çalışmasının bir parçasını oluşturur.

2020 ÇOCUK GELİŞİMİ LİSANS BÖLÜMÜ OLAN ÜNİVERSİTELER

2020 ÇOCUK GELİŞİMİ ÖN LİSANS BÖLÜMÜ OLAN ÜNİVERSİTELER

ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

Bölümden mezun olan çocuk gelişim uzmanları, bebeklikten ergenlik çağına kadar çocukların gelişim süreçlerini inceleyip, sahip oldukları herhangi bir problemi keşfetmek ve ihtiyaçlarına göre gelişimlerinde yardımcı olmaktır.

Çocuk gelişim uzmanları, kariyerlerine eğitim kurumlarında, hastanelerde, sosyal hizmetler kurumları gibi alanlarda devam edebilirler. Söz konusu iş olanaklarının haricinde kişisel olarak özel kreşler açabilirler ve çocuk bakımı konusunda ailelere yardımcı olabilirler.

Söz konusu iş imkanlarından devlet kurumlarını kapsayan seçenekler içinkişilerin Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan elde edeceği puan belirleyici olur.

ÇOCUK GELİŞİMİ PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2020 Çocuk Gelişimi taban ve taban puanları henüz belli olmadı. Ancak, ÖSYM tarafından ön bilgilendirme amaçlı olarak yayımlanan kılavuzu inceleyebilirsiniz. Çocuk Gelişimi olan üniversiteler ve taban puanları şu şekilde:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)

Çocuk Gelişimi 2019 YKS en küçük puan 262,89362

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi)

Çocuk Gelişimi 2019 YKS en küçük puan 285,76527

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)

Çocuk Gelişimi 2019 YKS en küçük puan 250,34395

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)

Çocuk Gelişimi 2019 YKS en küçük puan 270,48925

ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ EĞİTİMİ KAÇ YILDIR?

Çocuk Gelişimi bölümü hem 2 yıllık hem 4 yıllık olanı vardır. İki seçenek baz alındığında önlisans bölümünün daha yaygın olduğunu söylemek mümkündür.

ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ DERSLERİ NELERDİR?

Sosyoloji,

Psikoloji,

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi,

Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim,

Erken Çocukluk Dönemi Gelişimi ve Eğitimi,

Okul Öncesi Eğitim ve Bakım,

Rapor Okuma ve Yazma,

Anne ve Çocuk Beslenmesi,

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,

Çocuk ve Drama,

Aile ve Yaşam Dinamikleri,

Çocuk Teknoloji ve Medya