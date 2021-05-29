Beyazıt Öztürk genç sevgili yapanlar kervanına katıldı! Ünlü komedyen 24 yaşındaki Lavin Ay ile aşk yaşıyor
Ünlü komedyen Beyazıt Öztürk'ün gizli aşkı ortaya çıktı. İşte 52 yaşındaki Öztürk'ün aklını başından alan o isim...
Magazin gündemine bomba gibi düştü! Ünlü komedyen Beyazıt Öztürk'ün İstanbul, Bebek'teki evinden paylaşım yapan Lavin Ay yaşadıkları aşkın ortaya çıkmasına neden oldu.
Magazin Burada'nın haberine göre Öztürk'ün üç yıl önce taşındığı Boğaz manzaralı evinden paylaşım yapan gizemli aşkı Lavin Ay'ın Azeri olmasına rağmen düzgün Türkçesiyle dikkat çekiyor.
Öte yandan Beyazıt Öztürk, kariyerine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaparak, Beyaz Show'un özlendiğini dile getirmiş ve kasım gibi başlayacağını söylemişti.
Beyazıt Öztürk'ün sevgilisi kim? Lavin Ay kimdir, nereli, kaç yaşında?