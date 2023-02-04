Beylikdüzü'nde estetik ameliyat can aldı!

Alınan bilgiye göre, 28 yaşındaki Seher K., dün sabah saatlerinde burun estetiği ameliyatı olmak için Yakuplu Mahallesi Osmangazi Caddesi'ndeki bir tıp merkezine gitti. Seher K'nın ameliyatı genel anestezi altında gerçekleştirildi. Ancak yapılan tüm işlemlere rağmen uyandırılamadı.

Olay sonrası uyanamayan hasta yakınlardaki bir hastaneye sevk edildi. Seher K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Seher K'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.