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  3. Beyoğlu'nda taksici dehşeti! 22 lira için tartışan taksici tarafından darp edildi

Beyoğlu'nda taksici dehşeti! 22 lira için tartışan taksici tarafından darp edildi

Beyoğlu’nda doğum yapan ablasının yanına gitmek için taksiye binen Fas uyruklu genç kadın, 22 lira için taksicinin saldırısına uğradı. Aracın içerisinde kadına tokat atan taksici, dışarıda da yere yatırıp boğazını sıktı. Dehşet anları araç kamerasına saniye saniye yansırken, genç kadının darp raporu alarak şikayetçi ol

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02 Haziran 2020 Salı 09:41

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