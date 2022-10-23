Beyoğlu’nda vahşet! Hırsızlık yapmak için girdikleri evde kadının kolundaki bilezikleri almak için...

Beyoğlu'nda hırsızların girdikleri bir evde uyuyan kadının kolundaki bilezikleri almak için çıkarttıkları arbedede kadın hayatını kaybetti.

YAYINLAMA
Google News
Beyoğlu’nda vahşet! Hırsızlık yapmak için girdikleri evde kadının kolundaki bilezikleri almak için...

İstanbul Beyoğlu Kulaksız Mahallesi'nde meydana gelen olayda ddiaya göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın giriş katına 2 kişi girdi. Bir süre evde dolaşan hırsızlar daha sonra evde uyuyan Mevlüde A.'nın kolundaki bilezikleri gördü. Daha sonra hırsızlar yaşlı kadının kolundaki bilezikleri çıkararak çalmaya çalıştı.

Beyoğlu’nda vahşet! Hırsızlık yapmak için girdikleri evde kadının kolundaki bilezikleri almak için...

Koluna birinin dokunduğu hisseden Mevlüde A. uyandı. Hırsızları gören kadın korku dolu anlar yaşarken hırsızlarla arbede yaşamaya başladı. Vahşi hırsızlar Mevlüde A.'nın boğazını keserek öldürdü. Daha sonra Mevlüde A.'nın kolundaki bilezikleri de çalan hırsızlar evden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Binaya gelen olay yeri inceleme ekipleri de detaylı çalışma yaptı.

Beyoğlu’nda vahşet! Hırsızlık yapmak için girdikleri evde kadının kolundaki bilezikleri almak için...

BOĞAZINI KESİP ÖLDÜRMÜŞLER

Yoldan geçerken yardım çığlıklarını duyup binaya giren ve yaşlı kadının cansız bedeni gören Eyüp Gündüz, "Yoldan geçiyordum ben o anda işte bir bayan geldi. İmdat diye bağırdı. Yardım istediğini söyledi. Bende ne oldu diye sordum. Gel dedi. Yardım edeceksin dedi. Baktım ki çeke çeke getirdi beni. O anda içeri girdim bende kadın yerde yüzüstü yatıyordu. Ondan sonra ne oldu dedim. İşte böyle böyle yatan kişi var dedi. Kim yatan kişi dedim. Annem annem dedi. Sen onu mu söylüyorsun abla dedim. Baktım böyle yerde yatıyordu kadın. Yüzü kapak yatıyordu. Sırtında yara vardı, boğazı kesilmişti. Ondan sonra baktım. Mahallede ki bir kaç kişiye sordum. Hiç gören olmadı mı burada dedim. Valla ben bir şey duymadım dedi. Bir kişi görmüş dedi. 2 kişiyi görmüşler dedi. Yabancı uyruklu olduklarını söylediler. Elinde yüzükler var. Onu da almışlar" dedi.

Öte yandan Mevlüde A'nın cansız bedeni gerekli incelemeler yapılması için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Gökyüzü kızıla boyandı! Zeytinburnu'nda 5 katlı binada korkutan yangın!
Gökyüzü kızıla boyandı! Zeytinburnu'nda 5 katlı binada korkutan yangın!
Sinop'ta emlak dolandırıcılığı: Aynı evi birçok kişiye kiraladı, yakayı ele verdi
Sinop'ta emlak dolandırıcılığı: Aynı evi birçok kişiye kiraladı, yakayı ele verdi
Son dakika | Kahramanmaraş beşik gibi sallanıyor! Pazarcık ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem
Son dakika | Kahramanmaraş beşik gibi sallanıyor! Pazarcık ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem
Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bursa'daki terör saldırısının faillerindendi: Terörist Cebrail Gündoğdu yakalandı
Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bursa'daki terör saldırısının faillerindendi: Terörist Cebrail Gündoğdu yakalandı
Son Haberler
SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Uzmanlar uyarıyor! Marmara Denizi için korkutan uyarı: "Tüm biyoçeşitliliği kaybedebiliriz"
Uzmanlar uyarıyor! Marmara Denizi için korkutan uyarı: "Tüm biyoçeşitliliği kaybedebiliriz"
54/1-b Trafik Cezası Nedir? 54/1-b Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
54/1-b Trafik Cezası Nedir? 54/1-b Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
Beyoğlu’nda vahşet! Hırsızlık yapmak için girdikleri evde kadının kolundaki bilezikleri almak için...
Beyoğlu’nda vahşet! Hırsızlık yapmak için girdikleri evde kadının kolundaki bilezikleri almak için...
İstanbul'da kritik terör operasyonu! Yakalanan teröristin üzerinden Murat Karayılan'ın notları çıktı!
İstanbul'da kritik terör operasyonu! Yakalanan teröristin üzerinden Murat Karayılan'ın notları çıktı!
Kars'ta kar yağışı etkili oldu! Kent beyaz örtüyle kaplandı, sıcaklık eksiye düştü
Kars'ta kar yağışı etkili oldu! Kent beyaz örtüyle kaplandı, sıcaklık eksiye düştü
Çok Okunanlar
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Çanakkale Ezine'de 3.8 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Çanakkale Ezine'de 3.8 büyüklüğünde deprem!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında adaylık ilanı: "Bir de Kılıçdaroğlu'nu deneyelim"
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında adaylık ilanı: "Bir de Kılıçdaroğlu'nu deneyelim"
23 Ekim 2022 Pazar hava durumu: Tüm yurdu yazdan kalma bir gün bekliyor!
23 Ekim 2022 Pazar hava durumu: Tüm yurdu yazdan kalma bir gün bekliyor!
Yatırımcı endişeli! Altının yükselişi devam ediyor! İşte güncel altın fiyatları...
Yatırımcı endişeli! Altının yükselişi devam ediyor! İşte güncel altın fiyatları...
İstanbul'da AVM otoparkında dehşet! Darp edilen Bilal Zorel, bir aylık yaşam savaşını kaybetti
İstanbul'da AVM otoparkında dehşet! Darp edilen Bilal Zorel, bir aylık yaşam savaşını kaybetti
Bolu'da karın ağrısıyla hastaneye götürülen 14 yaşındaki kız, hamile çıktı
Bolu'da karın ağrısıyla hastaneye götürülen 14 yaşındaki kız, hamile çıktı
Yorumlananlar
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"
Bugün kimin maçı var 22 Ekim 2022 Cumartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 22 Ekim 2022 Cumartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı