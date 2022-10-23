Üst geçitte intihara teşebbüs eden vatandaşı polis amiri ikna etti, ağlayan genci kucağında indirdi!

Olay Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir üst geçitte, saat 16:30 sıralarında meydana geldi. İddia edilene göre 26 yaşındaki E.E., yaya üst geçidine çıkarak intihara teşebbüs etti. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil ekiplerine ihbarda bulundu.

TEDBİRLER ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis ekipleri yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı trafikte güvenlik önlemleri alırken itfaiye görevlileri de gencin aşağı düşme ihtimaline karşı tedbirli olmak amacıyla hava yastığı açtı.

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KUCAKLAYARAK AŞAĞI İNDİRDİ

Genci intihar etmekten vazgeçirmeye çalışan polisler ne kadar çaba sarf etse de başarılı olmadı. Bunun üzerine üst geçidin olduğu bölgeye İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye grup amiri geldi. İntihara teşebbüs eden genci kısa sürede ikna etmeyi başaran amir, genci kucaklayarak aşağı indirdi. Bölgeden uzaklaştırılan genç, gözyaşlarına hakim olamadı.

"POLİSLER SANA YARDIMCI OLACAK"

İntihar etmeye kalkışan gencin durumunun iyi olmadığı gören komiser, “Polisler sana yardımcı olacak. Polis size güven verir. Ne kendini ne de bizi üz. Gel yakışıklı gel buraya. Polis merkezimizde yemeğini de yiyeceksin” şeklinde konuşarak teselli etmeye çalıştı.

Gencin intihara teşebbüs etmesinin nedeninin maddi sıkıntılar olduğu öğrenilirken, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü aktarıldı.