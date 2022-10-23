İstanbul Esenler'de mahalleli sokağa döküldü! O iddia sonrası çiğköfte dükkanı yerle bir edildi!

İstanbul'un Esenler ilçesinde, bir çiğköftecide 14 yaşındaki E.D.'nin dükkan sahibi C.A. tarafından (48) tarafından yaşadıklarını anlatması sonrası mahalleli sokağa döküldü. Yaşanılan olayın kısa sürede duyulması sonrası çiğköfte dükkanının önü savaş alanına döndü.

YAKIN TEMASTA BULUNUP ÖPMEYE ÇALIŞTI

İstanbul'un Esenler ilçesindeki Menderes Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre 14 yaşındaki E.D., çiğköfte almak için 48 yaşındaki C.A.'nın dükkanına geldi. Dükkan sahibi C.A., dükkanına gelen E.D.'ye fiziksel temasta bulunup sırtına eliyle dokunup öperek tacizde bulundu. Dükkandan korku ile uzaklaşan 14 yaşındaki kız yaşadıklarını annesine anlattıktan sonra olay yerinde emniyet ekipleri sevk edildi.

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GÖZALTINA ALINDI

Olayın mahalle sakinleri tarafından duyulması sonrası soluğu dükkanın önünde alan vatandaşlar ellerine aldıkları sandalyeler ile dükkana saldırmaya başladılar.

Öte yandan olay yerine gelen emniyet ekipleri tacizde bulunduğu iddia edilen çiğköfteciyi göz<altına alarak emniyete götürdüler.