İstanbul Esenler'de mahalleli sokağa döküldü! O iddia sonrası çiğköfte dükkanı yerle bir edildi!

İstanbul Esenler'de 14 yaşındaki bir kızın çiğköftecide yaşadığı korkunç dakikaları anlatması sonrası yaşanılanları duyan soluğu çiğköftecide aldı.

YAYINLAMA
Google News
İstanbul Esenler'de mahalleli sokağa döküldü! O iddia sonrası çiğköfte dükkanı yerle bir edildi!

İstanbul'un Esenler ilçesinde, bir çiğköftecide 14 yaşındaki E.D.'nin dükkan sahibi C.A. tarafından (48) tarafından yaşadıklarını anlatması sonrası mahalleli sokağa döküldü. Yaşanılan olayın kısa sürede duyulması sonrası çiğköfte dükkanının önü savaş alanına döndü. İstanbul Esenler'de mahalleli sokağa döküldü! O iddia sonrası çiğköfte dükkanı yerle bir edildi!

YAKIN TEMASTA BULUNUP ÖPMEYE ÇALIŞTI

İstanbul'un Esenler ilçesindeki Menderes Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre 14 yaşındaki E.D., çiğköfte almak için 48 yaşındaki C.A.'nın dükkanına geldi. Dükkan sahibi C.A., dükkanına gelen E.D.'ye fiziksel temasta bulunup sırtına eliyle dokunup öperek tacizde bulundu. Dükkandan korku ile uzaklaşan 14 yaşındaki kız yaşadıklarını annesine anlattıktan sonra olay yerinde emniyet ekipleri sevk edildi.

İstanbul Esenler'de mahalleli sokağa döküldü! O iddia sonrası çiğköfte dükkanı yerle bir edildi!

GÖZALTINA ALINDI

Olayın mahalle sakinleri tarafından duyulması sonrası soluğu dükkanın önünde alan vatandaşlar ellerine aldıkları sandalyeler ile dükkana saldırmaya başladılar.

Öte yandan olay yerine gelen emniyet ekipleri tacizde bulunduğu iddia edilen çiğköfteciyi göz<altına alarak emniyete götürdüler.

İstanbul Esenler'de mahalleli sokağa döküldü! O iddia sonrası çiğköfte dükkanı yerle bir edildi!

0
0
0
0
1
0
2
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beyoğlu’nda vahşet! Hırsızlık yapmak için girdikleri evde kadının kolundaki bilezikleri almak için...
Beyoğlu’nda vahşet! Hırsızlık yapmak için girdikleri evde kadının kolundaki bilezikleri almak için...
Gökyüzü kızıla boyandı! Zeytinburnu'nda 5 katlı binada korkutan yangın!
Gökyüzü kızıla boyandı! Zeytinburnu'nda 5 katlı binada korkutan yangın!
Sinop'ta emlak dolandırıcılığı: Aynı evi birçok kişiye kiraladı, yakayı ele verdi
Sinop'ta emlak dolandırıcılığı: Aynı evi birçok kişiye kiraladı, yakayı ele verdi
Son dakika | Kahramanmaraş beşik gibi sallanıyor! Pazarcık ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem
Son dakika | Kahramanmaraş beşik gibi sallanıyor! Pazarcık ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem
Son Haberler
56/1-b Trafik Cezası Nedir? 56/1-b Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
56/1-b Trafik Cezası Nedir? 56/1-b Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
Canlı | MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "2023'e Doğru Aday Belli" mitinginde konuşuyor
Canlı | MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "2023'e Doğru Aday Belli" mitinginde konuşuyor
Diyarbakır'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk Oyum AK Parti'ye" programı çerçevesinde genç seçmenlerle buluştu
Diyarbakır'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk Oyum AK Parti'ye" programı çerçevesinde genç seçmenlerle buluştu
Süper Loto sonuçları 23 Ekim 2022 Pazar |23.10.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı
Süper Loto sonuçları 23 Ekim 2022 Pazar |23.10.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı
Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bursa'daki terör saldırısının faillerindendi: Terörist Cebrail Gündoğdu yakalandı
Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bursa'daki terör saldırısının faillerindendi: Terörist Cebrail Gündoğdu yakalandı
İstanbul'da kritik terör operasyonu! Yakalanan teröristin üzerinden Murat Karayılan'ın notları çıktı!
İstanbul'da kritik terör operasyonu! Yakalanan teröristin üzerinden Murat Karayılan'ın notları çıktı!
Çok Okunanlar
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Çanakkale Ezine'de 3.8 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Çanakkale Ezine'de 3.8 büyüklüğünde deprem!
Beyoğlu’nda vahşet! Hırsızlık yapmak için girdikleri evde kadının kolundaki bilezikleri almak için...
Beyoğlu’nda vahşet! Hırsızlık yapmak için girdikleri evde kadının kolundaki bilezikleri almak için...
Uzmanlar uyarıyor! Marmara Denizi için korkutan uyarı: "Tüm biyoçeşitliliği kaybedebiliriz"
Uzmanlar uyarıyor! Marmara Denizi için korkutan uyarı: "Tüm biyoçeşitliliği kaybedebiliriz"
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında adaylık ilanı: "Bir de Kılıçdaroğlu'nu deneyelim"
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında adaylık ilanı: "Bir de Kılıçdaroğlu'nu deneyelim"
Kars'ta kar yağışı etkili oldu! Kent beyaz örtüyle kaplandı, sıcaklık eksiye düştü
Kars'ta kar yağışı etkili oldu! Kent beyaz örtüyle kaplandı, sıcaklık eksiye düştü
İstanbul'da AVM otoparkında dehşet! Darp edilen Bilal Zorel, bir aylık yaşam savaşını kaybetti
İstanbul'da AVM otoparkında dehşet! Darp edilen Bilal Zorel, bir aylık yaşam savaşını kaybetti
Yorumlananlar
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"
Bugün kimin maçı var 22 Ekim 2022 Cumartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 22 Ekim 2022 Cumartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı