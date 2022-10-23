Cinayet şüphelisi için düzenlenen yakalama operasyonunda polise saldırı düzenlendi, 1 polis vurularak ağır yaralandı

İstanbul'un Silivri ilçesinde meydana gelen olayda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Avcılar’da işlenen bir cinayetle alakalı olarak şüpheli bulunan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan bir suçlu için operasyon başlattı. Şüphelinin bulunduğu tespit edilen villaya yapılan operasyon sırasında polis ekiplerine ateş açıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Polis ekiplerine başlatılan saldırı sonucu mermi isabet eden 50 yaşındaki komiser yardımcısı A.N. ağır yaralandı. A.N.'nin hastanede tedavi altına aldığı ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı aktarıldı.