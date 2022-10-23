Pendiklileri korkutan yangın! 3 katlı iş yeri alevlere teslim oldu, dumandan göz gözü görmedi!

İstanbul Pendik'te, Valibaba Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir krom kaplama imalathanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Saat 18:00 sularında meydana gelen yangın, kısa sürede tüm iş yerine sıçradı. Yangını gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen polis, ambulans ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonrası kontrol altına alınan yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

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Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.