Pendiklileri korkutan yangın! 3 katlı iş yeri alevlere teslim oldu, dumandan göz gözü görmedi!

İstanbul Pendik'te 3 katlı bir krom kaplama imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, iş yerinde ciddi maddi hasar meydana geldi.

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İstanbul Pendik'te, Valibaba Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir krom kaplama imalathanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Saat 18:00 sularında meydana gelen yangın, kısa sürede tüm iş yerine sıçradı. Yangını gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen polis, ambulans ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Pendiklileri korkutan yangın! 3 katlı iş yeri alevlere teslim oldu, dumandan göz gözü görmedi!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonrası kontrol altına alınan yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pendiklileri korkutan yangın! 3 katlı iş yeri alevlere teslim oldu, dumandan göz gözü görmedi!

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