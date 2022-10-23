Dünyaca ünlü iş insanının özel jeti düştü! Uçakta bulunan herkesin hayatını kaybettiği düşünülüyor!

McFit'in kurucusu Rainer Schaller, sevgilisi Christiane Schikorsky ve çocukları Aaron ve Finja ile brilkte özel jetlerine binerek Limon'a gitmek için havalandılar. Kalkıştan kısa bir süre jet kayıplara karıştı. Durumun yetkililere bildirilmesi sonrası yapılan arama çalışmalarında bir başka acı habere daha ulaşıldı.

2 KİŞİNİN DAHA CESEDİNE ULAŞILDI

Jetin düştüğü bölgede arama çalışmaları yapıldığı sırada denizde bir yetişkin bir de çocuk olmak üzere iki kişinin daha cesedine ulaşıldı. Kosta Rika Kamu Güvenliği Bakanlığı ise Ulusal Sahil Güvenlik ve Hava Gözetleme Servisi tarafından yapılan arama operasyonu sırasında bir yetişkin ve bir çocuğunun cesedinin bulunduğunu doğruladı.

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JETTE AİLEDEN BAŞKA BİRİ DAHA VAR

Arama çalışması yapan yetkililer ayrıca Juan Santamaria havaalanındaki varış noktasından yaklaşık 40 km uzaklıkta özel koltuklarından birini ve çeşitli eşyaların bulunduğunu aktardı.

Öte yandan Alman milyonerin geçen Cuma gecesi ailesiyle birlikte Meksika'dan havalandığı bildirildi. Kişisel antrenör olduğu düşünülen Marcus Kurreck adındaki bir adamın da özel jette bulunduğu açıklandı.

Sivil Havacılık Kurumu müdürü Fernando Naranjo, "İçerisinde toplam altı kişinin bulunduğu özel jet, Limón Havalimanı'na varmadan yaklaşık 40 km önce radardan kayboldu. Uçak 18:58'de inecekti, 2 bin fit yükseklikte kaybettik” dedi.

ARAMA ÇALIŞAMALARI DEVAM EDİYORLAR

Arama çalışmaları hala daha devam ederken Kosta Rika'nın Kamu Güvenliği Bakanı Jorge Torres, beş Alman vatandaşını taşıyan Piaggio 180 model jetin Parismina bölgesi yakınlarında sahilden yaklaşık 30 km açıkta uçarken, akşam 18.00 sıralarında havalimanının kontrol kulesiyle temasını kaybettiği bildirildi