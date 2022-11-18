AnadoluJet Bilet Değişikliği Ve Bilet İptali Nasıl Yapılır?

Seyahatlerinde AnadoluJet firmasını tercih eden yolcular, biletlerini aldıktan sonra değişiklik ve iptal gibi işlemleri nasıl yapacaklarını internette araştırıyor. Peki AnadoluJet bilet değişikliği ve bilet iptali nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtları ve diğer detaylar...

ANADOLUJET BİLET DEĞİŞİKLİĞİ VE İPTALİ NASIL YAPILIR?

AnadoluJet firmasında bilet iptal ya da değişiklik işlemleri, biletlerin sınıflarına göre değişiklik göstermektedir.

STANDART

Biletinizi standart sınıftan aldığınız takdirde, uçuş saatinize 2 saat kala yaptığınız iptal ve değişim işlemlerinde 150 TL işlem cezası ödenmektedir. Aldığınız bilet ve değişiklik yapmak istediğiniz bilet arasında fiyat farkı varsa, bu fark da tarafınızdan tahsil edilecektir. Ayrıca değişiklik servis ücreti olarak tarafınıza, 15 TL yansıtılacaktır. F, U, V, W, P Sınıflarından bir bilet sahipseniz herhangi bir iade ve iptal işlemi yapılamamaktadır. Uçuşa 12-2 saat kala yapılacak değişikliklerde 100 TL ceza tutarı bulunmaktadır. İşlem ücreti yine 15 TL'dir. Değiştireceğiniz biletle elinizdeki bilet arasında sınıf farkı var ise sizden sınıf farkı bedeli tahsil edilirken, size sınıf farkı bedeli iadesi yapılmamaktadır. 12 saatten fazla süre var iken yapmak istediğiniz değişikliklerden de tarafınızdan 100 TL tahsil edilecektir. İptal iade şartları ise; yolcu uçuşuna 12 saat kala biletini iptal ettirmek ister ise bu işlemi yapmasına izin verilmez. İptal iade işleminde yolcuya sadece havaalanı vergisi iadesi yapılmaktadır. Uçuşuna 12 saatten fazla bir zaman varken yolcu biletini iptal ettirmek isterse yolcuya 100 TL'lik cezai işlem uygulanır ve F, U, V, W, P sınıfında bir bilete sahip yolcuya herhangi bir iptal- iade işlem ödemesi yapılmayacaktır.

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EKSTRAJET

EkstraJet sınıfından satın aldığınız bilet üzerinde son 2 saat kala değişiklik yapmak istediğinizde 100 TL ceza tutarı tarafınıza yansıtılmakta ve 15 TL tutarında işlem ücreti alınmaktadır. Uçuşa 2-12 saat kala ve 12 saatten fazla süre kaldığında; biletinizde değişiklik yapmak isterseniz 50 ceza ve işlem ücreti olarak yine 15 TL sizden tahsil edilecektir. 0-2 saat kala uçuşunuzda iptal iade işlemi gerçekleştirmenize izin verilmemektedir. 12 saatten fazla süre kaldığında biletinizde iptal yapmak isteminiz durumunda sizden 100 TL tutar istenmektedir. Ayrıca biletiniz EkstraJet F/U/V/W/P sınıflarından birine sahip olması durumunda herhangi bir iptal iade işlemi gerçekleştirmenize izin verilmemektedir.

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KONFORJET

KonforJet sınıfından bir bilet satın aldıysanız seyahatinize son 2 saat kala değişiklik yapmak istediğiniz takdirde sizden 100 TL ceza tutarı ve 15 TL'lik işlem bedeli tahsil edilecektir. Ayrıca değiştireceğiniz biletin sınıf farkı tarafınızdan istenmekte, ancak var ise sınıf farkı ödemesi iadesi yapılmamaktadır. Seyahatinize 2 saatten fazla bir süre varken biletinizde değişiklik yapmak isterseniz sizden herhangi bir cezai tutar talep edilmeyecek ama işlem bedeli olarak 15 TL tahsil edilecektir. Uçuşunuza son 2 saat kala biletinizi iptal ettirip iade talebinde bulamazsınız. Gerçekleştirilebilen iptal iade işlemlerinde sadece sizden tahsil edilen havaalanı vergisi tarafınıza iade edilmektedir. Uçuşunuza 2 saatten fazla bir varken iptal işleminizden herhangi bir cezai işlem tutarı tahsil edilmeyecektir.

ANADOLUJET BİLET SORGULAMA

AnadoluJet firmasından online olarak satın aldığınız bileti sorgulamak isterseniz, "www.onlineanadolujet.com" adresine biletinizin PNR kodunu girerek sorgulama yapabilirsiniz.

ANADOLUJET BİLET CHECK-İN NASIL YAPILIR?

AnadoluJet firmasından bilet alan yolcular online, self ve havalimanında olmak üzere 3 farklı şekilde check-in yapma imkanına sahip olabiliyor.

ONLİNE CHECK-IN

AnadoluJet yolcuları online check-inlerini "www.anadolujet.com" ya da AnadoluJet mobil uygulamasından uçuşlarından 24 saat önce ve kalkışlarına 90 dakika kala gerçekleştirebilmektedir.

SELF CHECK-IN

Yolcular bagajsız seyahatlerinde, Online Check-in yapmışlarsa, Antalya, Adana, İstanbul (Sabiha Gökçen), İzmir, Ankara, Bodrum, Dalaman, Samsun, Konya, Kayseri, Trabzon ve Gaziantep’te bulunan havalimanlarındaki Self Check-in kiosk cihazlarından biniş kartlarını alabildikleri gibi, daha önce seçmiş oldukları koltukları değiştirme imkânına da sahip olurlar.

HAVALİMANINDA CHECK-IN

Yolcular havalimanında yaptıracakları check-in işlemleri için iç hatlarda uçağın kalkış saatinden en az bir saat önce, dış hatlarda ise uçağın kalkış saatinden iki saat önce, havaalanında olmalıdır. Check-in noktalarında bagaj kilo ölçümü sonrası biniş kartlarının alınmasıyla birlikte uçuşa hazır olunmaktadır.

ANADOLUJET BİLET AÇIĞA ALMA NASIL OLUR?

Bileti açığa almak ya da biletiyle alakalı herhangi bir değişiklik yapmak isteyen yolcular, "www.anadolujet.com" internet sitesinden, mobil uygulamadan online bilet işlemleri sekmesinden ya da 0850 333 2538 numaralı müşteri hizmetlerinden işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.