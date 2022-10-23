Bar girişinde "Damsız girilmez" kavgası! Öfkeli müşteriler kan akıttı, 3 kişi bıçakla yaralandı!

Olay Sivas'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz günlerde Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir bara giden ve kapıdaki görevliler tarafından damsız alınmadığı gerekçesiyle mekana girmelerine müsaade edilmeyen kimliği belirsiz 3 kişi, görevlilerle tartışma yaşadı. Tartışma sonrası tehditler savurarak mekandan ayrılan kişiler, bu akşam tekrar mekana gitti.

BIÇAK DARBELERİYLE YARALADILAR

Mekana giren ve bar çalışanı A.U. ile tartışmaya başlayan kimliği belirsiz kişiler, tartışmanın hararetlenmesiyle birlikte bar çalışanlarına bıçak çekti. Bar sahibi İ.N., oğlu S.N. ve bar çalışanı A.U., bıçak darbeleriyle yaralandı. Barda bulunan diğer müşterilerin durumu ihbar etmesi üzerine mekana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastanede tedavi altına alınırken şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.