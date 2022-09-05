Bezin ve motorine yeni zam! Gece yarısından itibaren geçerli olacak!

Brent petroldeki dalgalanmalı dönem benzin ve motorin fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde benzin ve motorine peş peşe yapılan indirim haberleri ile birlikte araç sahipleri derin bir nefes almışken yeni bir zam haberi geldi. İşte yarın geceden itibaren geçerli olacak benzin ve motorin zamları...

ZAM GECE YARISINDAN İTİBAREN GEÇERLİ

3 Eylül Cumartesi günü benzinde 1 lira 51 kuruş, motorinde 2 lira 41 kuruşluk bir indirim yapılmıştı. Yapılan indirimler sonrası çok geçmeden benzin ve motorine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor.

Buna göre benzine 56 kuruş motorine ise 69 kuruşluk bir zam gelecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin litre fiyatı 18.67 TL

Motorin litre fiyatı 24.49 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı 18.79 TL

Motorinin litre fiyatı 24.58 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı 18.77 TL

Motorin litre fiyatı 24.6 TL