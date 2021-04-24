Biden'ın skandal 'Soykırım' ifadesine bir tepki de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den!
Son Dakika... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına "Soykırım" demesini "tarihi hata" olarak nitelendirdi.
Son dakika... Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları hakkında konuşurken "soykırım" ifadesini kullanmasına ilişkin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kınama açıklaması yaptı.
Erdoğan ile telefon görüşmesi yapan Aliyev, Joe Biden'in söz konusu açıklamasını tarihi bir hata olduğunu belirtti.
Biden’in kararının yanlış olduğunu vurgulayan Aliyev, bu açıklamayı kabul edilemez bulduğunu dile getirdi.
Aliyev, ''Açıklama bölgedeki işbirliğine ciddi zarar verecek. Azerbaycan her zaman Türkiye'nin yanındadır.'' ifadelerini kullandı.
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