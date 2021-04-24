Biden'ın skandal 'Soykırım' ifadesine bir tepki de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den! Son Dakika... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına "Soykırım" demesini "tarihi hata" olarak nitelendirdi.

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