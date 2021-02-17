Bilim Kurulu üyesi açıkladı! İşte kademeli normalleşme sürecinin ayrıntıları...

Bugün yapılan kabine toplantısından günlerdir ne sonuç çıkacağı merakla bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 19.10'da sona eren toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Mart ayında kademeli normalleşme sürecinin başlayacağını belirtti. Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz özel bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin konuştu.

Artık yerinde karar döneminin başladığını ifade eden Kayıpmaz, " İllerdeki aşılama, yeni servis yatışlarına göre artış ve azalma göre 4'e ayrılacak. İllerdeki durum riskli bir haldeyse o zaman kapanma ve kısıt lamaların sıkılaştırılması söz konusu olacak." dedi.

"RESTORANLAR ESKİSİ GİBİ HİZMET VERMEYEBİLİR"

Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz, uzun süredir kapalı olan restoran ve kafelere ilişkin de konuştu.

Mekanların eskisi gibi hizmet vermeyebileceğine değinen Kayıpmaz, HES kodu ile misafir kabul edeceklerini ifade etti. Kayıpmaz konuya ilişkin olasılıkları da söyledi.

Mekanların yüzde 25'lik bir kapasite ile açılabileceğini ifade eden Kayıpmaz "Misafirlere bir süre kısıtlaması uygulanabilir." dedi. Mekanlarda gevşemenin Mart ayı başından itibaren gerçekleşeceğibi söyleyen Kayıpmaz, misafirlere bir süre kısıtlaması uygulanabileceğini yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kademeli normalleşme Mart ayında!

NORMALLEŞME SÜRECİ KOŞULLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendiren Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz, şehirlerin 4 gruba ayrılacağını ve Mart ayının başından itibaren kademeli normalleşme sürecine geçileceğini ifade etti.

Düşük risk, Orta risk, Yüksek risk ve Çok yüksek risk olmak üzere 4 kademenin olacağını belirten Kayıpmaz, risk kademesine göre kısıtlamaların esnetileceğini ifade etti.

Yukarıda sayılan 4 risk kademesine göre illerdeki kısıtlamalar esnetilecek. İllere göre vaka, aşılama ve ilgili kriterlere göre; kafe-restoranlar açılacak, hafta sonu sokağa çıkma yasağı bitecek ve bazı tedbirler kaldırılacak.