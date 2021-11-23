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  3. Bilim Kurulu üyesi etkisiz demişti! Bakan Fahrettin Koca'dan Favipiravir açıklaması: Etkisinin olduğunu gösteren epey çalışma var

Bilim Kurulu üyesi etkisiz demişti! Bakan Fahrettin Koca'dan Favipiravir açıklaması: Etkisinin olduğunu gösteren epey çalışma var

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Serap Şimşek Yavuz'un Kovid-19'a karşı etkisiz olduğuna yönelik araştırmayı sosyal medya hesabından yayımladığı Favipiravir ilacı hakkında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Favipiravir'in etkisinin olduğunu gösteren epey çalışma var. Bu yapılan çalışma da erken dönemde hafif ve orta şiddetli olan vakalar için yapılmış bir çalışma. Ama başka çalışmalarda da etkisinin olduğunu biliyoruz." dedi.

Bilim Kurulu üyesi etkisiz demişti! Bakan Fahrettin Koca'dan Favipiravir açıklaması: Etkisinin olduğunu gösteren epey çalışma var

Geçtiğimiz günlerde Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Yavuz Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"  Uzun süredir sonuçları beklenen bir çalışmaydı, favipiravir maalesef etkisiz çıktı. Bir diğer önemli çalışma olan Principles'ın da kısa süre sonra sonuçları açıklanacak." ifadelerini kullanmıştı.

Bilim Kurulu üyesi etkisiz demişti! Bakan Fahrettin Koca'dan Favipiravir açıklaması: Etkisinin olduğunu gösteren epey çalışma var

 

KOCA:BAŞKA ÇALIŞMALARDA ETKİSİNİN OLDUĞUNU BİLİYORUZ

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası ilaç hakkında düşüncüleri sorulan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söyledi: 

 "Favipiravir'in etkisinin olduğunu gösteren epey çalışma var. Bu yapılan çalışma da erken dönemde hafif ve orta şiddetli olan vakalar için yapılmış bir çalışma. Ama başka çalışmalarda da etkisinin olduğunu biliyoruz. Bunları Bilim Kurulu özellikle vatandaşlarımızın erken dönemde uygun olabilecek ilaca erişimini sağlamak üzere tavsiyelerde bulunuyor. O dönemde Favipiravir'in Türkiye'de üretimini yapmıştık biliyorsunuz. Yurt dışında 140 dolar iken Türkiye'de 11-12 dolarlara kadar üreterek piyasaya verdik dışardan alarak değil. Şimdi ise bildiğiniz iki tane ilaç üzerinde yoğunlaşıldı."

Bilim Kurulu üyesi etkisiz demişti! Bakan Fahrettin Koca'dan Favipiravir açıklaması: Etkisinin olduğunu gösteren epey çalışma var

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Tayfun Altuntaş
Editör
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