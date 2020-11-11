BİLSEM sınavları grup tarama ve bireysel değerlendirme olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada öğrencilere grup taraması gerçekleştiriyor ve bu aşamada başarıyla çıkan öğrenciler bireysel değerlendirme sınavına giriş yapıyor. BİLSEM grup tarama sınavı geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Gözler bu kez bireysel değerlendirme sınavına çevrildi. Peki BİLSEM bireysel değerlendirme 2020 ne zaman? BİLSEM bireysel değerlendirme sınav giriş belgesi nasıl alınır?

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME 2020 NE ZAMAN?

BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı giriş belgeleri 11 Kasım'da erişime açılacak. 23 Kasım 2020 ve 19 Şubat 2021 tarihleri arasında bireysel değerlendirmeler gerçekleşecek.

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler 11 Kasım 2020 tarihinden itibaren bireysel değerlendirme giriş belgelerini kayıtlı oldukları okul idaresinden alacaklardır. Bireysel değerlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacaklardır.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Grup tarama uygulama sonuçlarına http://meb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

BİLSEM'DEN AÇIKLAMA

2020-2021 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde aday gösterilen 1,2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulaması 4 Ocak-11 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel incelemeye hak kazanan öğrenciler için belirlenen taban puanlar aşağıda belirtilmiştir. Grup tarama uygulamasında 1. sınıflara 60, 2 ve 3. sınıflara 70 soru sorulmuş olup her doğru cevap 10 puan olarak hesaplanmıştır.

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerimiz 11 Kasım 2020 tarihinden itibaren giriş belgelerini kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alabilirler.

Bireysel değerlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerimiz 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacaklardır.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.

BİLSEM SINAVI NASIL YAPILIR?

BİLSEM sınavları grup tarama ve bireysel değerlendirme olmak üzere iki aşamadan oluşacak. İlk aşamada grup taraması gerçekleşecek. Bu aşamada başarıyla çıkan öğrenciler bireysel değerlendirme sınavına giriş yapacak.

GRUP TARAMA SINAVI: Grup tarama sınavında öğrencilere sınıf düzeylerine uygun sorular sorulacak. Puanlar öğrencilerin verdikleri doğru cevaplar üzerinden hesaplanacak, yanlış cevaplar doğru cevaplara etki etmeyecek.

Öğrencinin tablet bilgisayar uygulamasına hazırlanması için geliştirilen "BİLSEM 2020 Grup Tarama Sistemi Tanıtım Sürümü" hem Android hem IOS platformlarında 2019 Aralık ayı içinde yayımlanacak. Uygulama Google Play ve App Store’dan ücretsiz indirilebilecek.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI: Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre

belirlenen puan barajını geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak.

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecek. Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarının her biri için ayrı ayrı yapılacak. Bireysel değerlendirme aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen

öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt olmaya hak kazanacak.