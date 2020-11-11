BİLSEM sınav giriş belgesi açıklandı mı? BİLSEM bireysel değerlendirme sınav giriş belgesi nasıl alınır?

4 Ocak-11 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen BİLSEM 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulaması sonuçlarının ardından gözler bu kez bireysel değerlendirme sınavına çevrildi. Peki BİLSEM sınav giriş belgesi açıklandı mı? İşte BİLSEM bireysel değerlendirme sınav giriş yeri sorgulama...

BİLSEM GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler 11 Kasım 2020 tarihinden itibaren bireysel değerlendirme giriş belgelerini kayıtlı oldukları okul idaresinden alacaklardır.

Veliler öğrencisinin giriş belgesini idareden imza karşılığı alabiliyor.

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?

BİLSEM’de bireysel değerlendirme 23 Kasım 2020 ve 19 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Bireysel değerlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerimiz 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacaklardır.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.

BİLSEM bireysel değerlendirme 2020 ne zaman?

BİLSEM SINAV TAKVİMİ 2020