BİM İcra Kurulu üyesi Galip Aykaç kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Galip Aykaç biyografisi

Zincir marketlere yönelik yapılan açıklamalara cevap veren BİM'in İcra Kurulu üyesi Galip Aykaç yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Peki BİM İcra Kurulu üyesi Galip Aykaç kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Galip Aykaç'ın biyografisi...

Melahat Ersoy
Editör
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BİM İcra Kurulu üyesi Galip Aykaç kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Galip Aykaç biyografisi

Zincir marketlere yönelik eleştirilerin ardından ilk tepki BİM İcra Kurulu üyesi Galip Aykaç'tan geldi. Aykaç yaptığı açıklamada medyayı, kendilerine yönelik eleştirilerde bulunan siyasiler ve vatandaşlara yanıt verdi. Açıklamaları gündem olan BİM İcra Kurulu üyesi Galip Aykaç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler internet arama motorlarında BİM İcra Kurulu üyesi Galip Aykaç kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Merak edenler için Galip Aykaç'ın biyografisi haberimizde...

BİM İcra Kurulu üyesi Galip Aykaç kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Galip Aykaç biyografisi

BİM İCRA KURULU ÜYESİ GALİP AYKAÇ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ? GALİP AYKAÇ'IN BİYOGRAFİSİ

Galip Aykaç, 1957 yılında Yozgat'ta dünyaya geldi.1997 yılında BİM Satın Alma Genel Müdürü oldu olan Galip Aykaç, 2007 yılında BİM Operasyon Komitesi Başkanı ve BİM'in İcra Kurulu Üyesi'dir.

Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı olan Galip Aykaç, Tüm Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmektedir.

BİM İcra Kurulu üyesi Galip Aykaç kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Galip Aykaç biyografisi

Perakende Güneşi ödüllerinde 2010 yılının En Başarılı Profesyonel Yönetici Ödülü’nü alan Aykaç, Fortune dergisi tarafından seçilen 2013 ve 2014 yılının en başarılı iş insanları sıralamasında 3. sırada yer aldı.

Aykaç, 2015 yılında 4. Türk Patent Ödülleri'nde "En Fazla Marka Başvurusu Yapan Firma" ödülünü BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. adına aldı. Aykaç, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı.

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