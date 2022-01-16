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  3. Bin 846 oy aldı! İstanbul Taksiciler Esnaf Odası başkanı belli oldu

Bin 846 oy aldı! İstanbul Taksiciler Esnaf Odası başkanı belli oldu

Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın (İTEO) 5 adaylı seçiminde başkanlığı bin 846 oyla mevcut başkan Eyüp Aksu kazandı.

Bin 846 oy aldı! İstanbul Taksiciler Esnaf Odası başkanı belli oldu

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın yeni başkanının belirlenmesi için Haliç Kongre Merkezi'nde oylar kullanıldı.

Eyüp Aksu, Yahya Uğur, Zeynep Kılıç, İrfan Öztürk ve Yaşar Arabul'un aralarında bulunduğu 5 adayın yarıştığı seçimde 3 bin 345 kişi geçerli oy kullandı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın başkanlık seçiminde Yahya Uğur 787, Yaşar Arabul 547, İrfan Öztürk 119 ve Zeynep Kılıç 46 oy aldı. Eyüp Aksu, bin 846 oyla yeniden başkan seçildi.

Eyüp Aksu, yeniden başkan seçilmesinin ardından teşekkür konuşması yaptı.

1846 oy aldı! İstanbul Taksiciler Esnaf Odası başkanı belli oldu

EYÜP AKSU KİMDİR?

Eyüp Aksu, 15 Kasım 1976 tarihinde Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Tekkecik Köyü'nde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini burada bitiren Aksu, 1993'ta İstanbul'a taşındı.  İstanbul'da ailesinin taşınmaz mallarını satıp taksi plakası satın alan Eyüp  Aksu, aldığı taksi plakası ile Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifinde çalışmış ve 2010'da İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Yönetimine girip yöneticilik yapmıştır.

Eyüp Aksu hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Eyüp Aksu kimdir? 

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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