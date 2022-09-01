Binlerce öğretmen için tarihi gün! 20 bin öğretmen ataması bugün yapılacak!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan 20 bin öğretmen ataması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün gerçekleştirilecek.

Rukiye Karapunar
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Binlerce öğretmen için tarihi gün! 20 bin öğretmen ataması bugün yapılacak!

Yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmenin görev yaptığı eğitim ailesine, 20 bin yeni öğretmenin katılmasına ilişkin süreç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğretmen atamasına ilişkin açıklamasının ardından başladı ve adaylardan 18-26 Temmuz'da ön başvurular alındı. Bugün ataması yapılacak 20 bin öğretmenin yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte görevlerine başlaması planlanıyor.

Binlerce öğretmen için tarihi gün! 20 bin öğretmen ataması bugün yapılacak!

99 BRANŞTAN 20 BİN ÖĞRETMEN ATANACAK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamaların yüzde 50'sinin İstanbul'a yapılmasının planlandığını açıklamıştı. Bakanlıkça 99 branşta toplam 20 bin öğretmen atanacak. Beden eğitimi alanı için ayrılan 319 kişilik kontenjanın 31'i için milli sporcular arasından atama yapılacak.

Binlerce öğretmen için tarihi gün! 20 bin öğretmen ataması bugün yapılacak!

EN ÇOK ATAMA OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİNDE

En fazla öğretmen ataması, 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında gerçekleştirilecek. Bu branşı 2 bin 223 kişiyle sınıf öğretmenliği, 1250 kişiyle özel öğretim öğretmenliği, 1218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1004 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği takip edecek.

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