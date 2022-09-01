Milyonların beklediği 20 bin öğretmen ataması bugün yapılacak! Gözler Beştepe'deki canlı yayında!

1 milyondan fazla öğretmenin görev aldığı eğitim kadrosuna bu yıl, 20 bin yeni atama yapılacağı müjdesi verilmişti. Öğretmen adayları, yıllardır hayalini kurdukları mesleğe ulaşmak, devlet memuru olabilmek için atama yapılacağı günü heyecanla bekliyordu. Atamaların bugün, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceği duyuruldu.

YENİ EĞİTİM DÖNEMİYLE GÖREV ALMAYA BAŞLANACAK

Ön başvurularının 18-26 Temmuz arasında alındığı atamalar bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak olan törenle gerçekleştirilecek.

Atama öncesi yapılan bilgilendirmelerde, öğretmen atamalarının yüzde 50'sinin İstanbul'a yapılacağı duyurulmuştu.

99 BRANŞTA 20 BİN ÖĞRETMEN ATANACAK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan 20 bin öğretmen ataması 99 branşta olacak.

En şanslı branş ise okul öncesi öğretmenleri olacak. 20 bin öğretmenin 7 bin 503'ü okul öncesi öğretmenlerden atanacak. 2 bin 223 kişi sınıf öğretmenliği, 1250 kişi özel öğretim öğretmenliği, 1218 kişi din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1004 kişi ilköğretim matematik öğretmenliği kadrosundan atanacak.

Beden eğitimi alanı için ayrılan 319 kişilik kontenjanın 31'i için milli sporcular arasından atama yapılacak.