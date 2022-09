Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 bin öğretmen ataması töreninde konuştu, öğretmenlere seslendi: "Türkiye'nin geleceğini de şekillendirdiğinizi unutmayın"

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 20 bin öğretmen atama töreni için konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sevincinizi, heyecanınızı paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizlerin de katılmasıyla ömğretmenlerimizin sayısını 1 milyona çıkarmış bulunuyoruz. Bu sayı göreve geldiğimizde 526 bin civarındaydı. 750 bin öğretmeni bu arada biz atadık." dedi.

20 YILDA BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜME İMZA ATTIK

"Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında Türkiye olarak OECD ortalamasını yakaladık. Boş geçen dersler sorununu neredeyse tamamen çözüme kavuşturduk. Eğitim bütçemizi 304 milyar liraya çıkartarak, okullarımızı kütüphaneler, laboratuvarlarla donatarak son 20 yılda çok büyük bir dönüşüme imza attık. 28 Şubat sürecinde kılık kıyafetlerinden dolayı istihdam hakları da ellerinden alınan kadınlarımıza yönelik adaletsizliği giderdik. 1 milyonu aşkın öğretmenimizin yüzde 60'ını kadınlar oluşturuyor."

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİMİZİN ÜCRETLERİNDE İYİLEŞTİRMELER YAPTIK

"Bizden önceki iktidarlar Öğretmenlik Meslek Kanunu üzerinden siyaset yaptı. Sürüncemede bırakılan bu meseleyi biz çözdük. Öğretmenlik Meslek Kanunu sayesinde öğretmenlerimiz müstakil meslek kanununa kavuştular. Öğretmenlerimize ilave mali haklar da tanıdık. Bu kazanımlar ülkemizde birilerini rahatsız ediyor. Türkiye'ye dair elle tutulur projeleri olmayanların boykot çağrısı art niyetli girişimdir. Bırakın boykotu falan, nedir bunlar. Siz eğitim öğretim mimarı mısınız yoksa sokaklarda çapulcu olarak dolaşanlardan mısınız? Bize yavruları ile haşır neşir olacak öğretmenler lazım. Caddelerde, sokaklarda dolaşanlar değil. Öğretmenlerimizin bu tür fitne teşebbüslerine pirim vermeyeceğini biliyorum. Ücretli çalışan öğretmenlerimizin ücretlerine dair iyileştirmeler yaptık. Usta öğreticilerimizin ücretlerinde yaklaşık yüzde 70'lik artış yaşandı. Önümüzdeki dönemde öğretmenlerimizi ekonomik açıdan desteklemeye devam edeceğiz.

"EVLATLARIMIZ İLİM VE İRFAN GELENEĞİMİZLE DAHA FAZLA HEMHAL OLSUN"

"Salgın sürecinin en fazla etkilediği alanların başında eğitim gelmektedir. Sosyal medya mecralarından yayılan popüler kültürün zararlı etkilerinden evlatlarımızı korumamız gerektiği anlaşılıyor. Yakında başlatılacak Türkçe seferberliğini de takdirle ve memnuniyetle karşılıyorum. İstiyoruz ki evlatlarımız ilim ve irfan geleneğimizle daha fazla hemhal olsun. İstiyoruz ki gençlerimiz bağrından çıktıkları toplumun hassasiyetlerini daha iyi kavrasınlar. Ailelerimizin evlatlarını yetiştirirken özgürlük adına popüler kültürün acımasız dişlilerine terk etmemeleri çok ama çok önemlidir. Aksi takdirde yeni medya araçları ile servis edilen sapkın hayat tarzlarının çocuklarımıza sirayet etmesinin önüne geçemeyiz. Tehditlerle mücadelede adım atmakta geç kaldığımız her günü kayıp olarak görüyorum.

Her biriniz en az 16 yıl süren bir eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak bugünlere ulaştınız. Yıllarca emek verdiniz. Bugünden itibaren öğretmen olarak artık yeni bir hayata merhaba diyorsunuz. Ülkemizin gelecekte her alanda ihtiyaç duyacağı insan kaynağı gibi geleceğin anne ve babalarını da sizler yetiştireceksiniz. Öğretirken sizler de yeni şeyler öğrenecek, kendinizi sürekli geliştireceksiniz. Öğretmenlik, sıradan bir memurluk da değildir. Derse girdiğiniz her gün Türkiye'nin geleceğini de şekillendirdiğinizi lütfen unutmayın. "