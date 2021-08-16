Bir ayrılıp bir barışan Vildan Atasever ve Mehmet Erdem evleniyor! Çiftin nikah tarihi belli oldu!

Magazin gündeminde sık sık ayrılıp barıştıkları için yer edinen ünlü çift Vildan Atasever ve Mehmet Erdem bu kez güzel bir haberle gündeme geldi. Ayın başında evlenecekleri duyulan ünlü çiftin nikah masasına oturacakları tarih belli oldu.

40 yaşındaki ünlü oyuncu Vildan Atasever ile 43 yaşındaki şarkıcı Mehmet Erdem'in bu sene eylül ayında evlenecekleri konuşuluyorken tam tarih netleşti.

Daha fazla beklemek istemedikleri öğrenilen ünlü çift 9 Eylül tarihinde Beyoğlu’nda bulunan bir otelde dünyaevine girecek.

VİLDAN ATASEVER KİMDİR?

Kadın İsterse adlı diziyle üne kavuşan Altın Portakal Ödülü sahibi genç oyuncu.

Vildan Atasever, 26 Temmuz 1981'de Bursa'da Erzurumlu 5 çocuklu bir ailenin kızı olarak doğdu. Babası narkotikte komiser, annesi ise ev hanımı olan Vildan Atasever'in 4 kardeşi daha bulunmaktadır. Bahçelievler Gürsoy Koleji'nde tamamladı ortaöğretimine başladıktan bir süre sonra buradan ayrılıp Cihangir Koleji'ne geçti. Ünlü bir oyuncu olma isteği de bu yıllara dayanıyordu. 15 yaşında amatör olarak tiyatro oyunculuğuna başladı.

Vildan Atasever Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

MEHMET ERDEM KİMDİR?

Mehmet Erdem 1978 yılında Manisa’da doğdu. Orta öğrenimini İzmir Fen Lisesi’nde tamamladıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Babası klarnet, dayısı bağlama çalardı. Bu nedenle müzikle erken yaşta tanıştı. İlk çaldığı enstrüman 5 yaşındayken sahip olduğu mandolindi. Daha sonra bağlama ve cümbüş de çalmaya başladı. Lise döneminde çeşitli gruplarda müzisyen ve vokalist olarak yer aldı.

Mehmet Erdem kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Mehmet Erdem şarkılar nelerdir?