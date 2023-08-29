Bir başıboş sokak köpeği vahşeti de Kastamonu'dan! Ne kadar daha can yanacak?

Kastamonu'da 19 yaşındaki genç kadın işe gitmek isterken yoldaki başıboş köpek sürüsünün saldırısına uğradı. Saldırı anını gazetecilere anlatan genç kadın, gözyaşlarına boğuldu.

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Türkiye'de başıboş sokak köpeği sorunu gün geçtikçe artarak devam ediyor. Resmi rakamlara göre Türkiye'de kilometre ve kişi başına düşen sokak köpeği miktarında Hindistan'ıda geçmiş durumda.

Uzmanlara göre bu durum Milli Güvenlik ve hatta Halk Sağlığı problemi olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan bir kesim sokaklardan toplanmasını isterken, bir kesim ise hayvanların sokaklarda serbestçe dilediği dolaşması gerektiği görüşünü savunuyor.

Ancak ne yazık ki sokaklarda sahipsiz kontrolsüz bir şekilde dolaşan bu köpekler, insanlara çok ciddi derecede zararlar verebiliyor.

Son dönemlerde sıkça duyulan sokak köpekleri saldırılarının son kurbanı Kastamonu'da işe gitmek isteyen genç bir kadın oldu.

Olay, dün sabah saatlerinde Kastamonu il merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Malkoç Sokak'ta meydana geldi.

İşe gitmek için evinden ayrılan 19 yaşındaki Melisa Gizem Esiroğlu, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. 4 tane sokak köpeğinin saldırdığı Esiroğlu, kaçmaya çalıştığı sırada ayaklarının takılması neticesinde düştü.

Köpeklerin üzerine atlaması sebebiyle büyük korku ve panik yaşayan Melisa Gizem Esiroğlu, elinde bulunan cep telefonu ve çantasıyla köpeklere vurarak kurtulmaya çalıştı.

Kendisini korumaya çalışan Esiroğlu'nun çığlık atması üzerine köpekler koşarak uzaklaştı. Vücudunda yaralar oluşan Esiroğlu, hastanede tedavi altına alındı. Muayenesi yapılan Esiroğlu'nun bacağına dikiş atıldı.

Bir süre gözetim altında tutulan Melisa Gizem Esiroğlu, taburcu edildi.

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE ANLATTI!

Olay anını anlatan Gizem Esiroğlu, gözyaşlarına hakim olamayarak, "Yolda yürüdüğüm sırada 3-4 tane köpek, havlamaya başladılar. Ben köpekleri görünce ürktüm, sonra kaçtım. Koştum ama korkudan ayaklarım birbirine dolandı. Sonra düştüm, bir tanesi üzerime atladı. Üzerime atlayınca telefonumu vurdum, çantamı vurdum. Bir ara köpeklerin saldırısından kurtulursam yakınımda çöp konteyneri vardı, onun içerisine girerim diye düşündüm. Çünkü başka kaçacak yerim yok. Güçlükle ayağa kalktım, telefonu, çantamı vurunca bir de bağırınca korkup kaçtı. Ayağa kalkıp komşumuza gittim, annemi telefonla arattırdım. Annemler gelince hemen hastaneye gittik. Hastanede kan örneği aldılar, muayene ettiler, serum taktılar, tomografi çektiler. Ardından bacağıma dikiş atıldı, dizimdeki yara çok derindi. Birkaç saat kaldım hastanede. Antibiyotik ve iğne verildi, onları da vuruldum. Serumda takıldı. Şimdilik iyiyim ama aklıma geldikçe çok korkuyorum" dedi.

"SOKAK HAYVANLARI SORUNUNA BİR ÇÖZÜM BULUNMASINI İSTİYORUM"

Sokak hayvanlarına karşı bir çözüm bulunmasını isteyen Esiroğlu, "Ben hayvanları çok seven birisiyim, benden onlara asla zarar gelmezdi ki hayvanseverler belki benim şiddet uyguladığımı sanacaklar. Ama ben hayvanları severim, ben kendi canımı kurtardım ama benden daha küçük birisi olsaydı hiçbir şekilde korunmazdı. Bu duruma artık kalıcı bir çözüm bulunması gerekiyor. Sadece benim canım değil, çoğu insanın canı yandı. Ben hayvanlara karşı sempati duyan birisiyim, evimde hayvan da besliyorum. Bu sefer ne yazık ki bana saldırdılar. Bu soruna kimse çözüm bulmuyor, çözüm bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

Bir başıboş sokak köpeği vahşeti de Kastamonu'dan! Ne kadar daha can yanacak?

Bir başıboş sokak köpeği vahşeti de Kastamonu'dan! Ne kadar daha can yanacak?

Bir başıboş sokak köpeği vahşeti de Kastamonu'dan! Ne kadar daha can yanacak?

KAYNAK: İHA

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