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  3. Bir çıplak haberi daha! Samsun'da anadan üryan dolaşan şahıs vatandaşların dayağından kaçamadı!

Bir çıplak haberi daha! Samsun'da anadan üryan dolaşan şahıs vatandaşların dayağından kaçamadı!

Son dönemde ülkede soyunarak sokağa çıkan şahıslar çoğaldı. Samsun'da da bir kişi, çıplak bir şekilde dolaşması üzerine vatandaşlar tarafından darp edildi.

Edinilen bilgiye göre Samsun, Batıpark'ta bir vatandaş çırılçıplak bir şekilde dolaştı. Gördüklerine inanamayan vatandaşlar ise duruma tepkisiz kalmadı.

Son dönemde ülkenin çeşitli yerlerinde de meydana gelen bu durum vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Sokakta cinsel ilişkiye girme olaylarının yaşanmasının ardından çırılçıplak şehirde gezme olayı herkesi hayrete düşürüyor.

Bir çıplak haberi daha! Samsun'da anadan üryan dolaşan şahıs vatandaşların dayağından kaçamadı!

Halka açık alanda bu kadar rahat bir şekilde dolaşılmasına inanamayan vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını koruyamıyor.

Son olarak Samsun, Batıpark'ta gerçekleşen olayda, çırılçıplak dolaşan şahsın vatandaşlar tarafından dayak yediği anlar kayıt altına alındı...

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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