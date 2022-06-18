Bir çıplak haberi daha! Samsun'da anadan üryan dolaşan şahıs vatandaşların dayağından kaçamadı!

Edinilen bilgiye göre Samsun, Batıpark'ta bir vatandaş çırılçıplak bir şekilde dolaştı. Gördüklerine inanamayan vatandaşlar ise duruma tepkisiz kalmadı.

Son dönemde ülkenin çeşitli yerlerinde de meydana gelen bu durum vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Sokakta cinsel ilişkiye girme olaylarının yaşanmasının ardından çırılçıplak şehirde gezme olayı herkesi hayrete düşürüyor.

Halka açık alanda bu kadar rahat bir şekilde dolaşılmasına inanamayan vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını koruyamıyor.

Son olarak Samsun, Batıpark'ta gerçekleşen olayda, çırılçıplak dolaşan şahsın vatandaşlar tarafından dayak yediği anlar kayıt altına alındı...

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